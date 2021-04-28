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11:22 (мск), источник: Известия

Псаки прервала выступление из-за «призрака» Линкольна в Белом доме

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки прервала свое выступление из-за скрипа, который в шутку списала на призрак 16-го президента США Авраама Линкольна, сообщает ABC Politics в Twitter во вторник, 27 апреля.

Во время брифинга с журналистами раздался громкий звук, который испугал Псаки. Данный момент зафиксировали видеокамеры, после чего ролик появился в Сети.

«Не бойтесь. Не исключено, что это бродит дух Линкольна», — сказала она и продолжила выступление.

В феврале Джен Псаки не смогла с первой попытки выговорить название министерства здравоохранения и социальных служб США (Health and Human Services, HHS).

В момент, когда пресс-секретарь не смогла произнести название ведомства, она говорила о социальной дистанции и мерах, предпринятых в приютах для беженцев в США.

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