Псаки прервала выступление из-за «призрака» Линкольна в Белом доме

"Lincoln's ghost?"— ABC News Politics (@ABCPolitics) April 27, 2021
Odd sound disrupts White House press sec. Jen Psaki's briefing with reporters. https://t.co/by7Gfo1iqn pic.twitter.com/p2F0kMRAr9
11:22 (мск), источник: Известия
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Во время брифинга с журналистами раздался громкий звук, который испугал Псаки. Данный момент зафиксировали видеокамеры, после чего ролик появился в Сети.
«Не бойтесь. Не исключено, что это бродит дух Линкольна», — сказала она и продолжила выступление.
В феврале Джен Псаки не смогла с первой попытки выговорить название министерства здравоохранения и социальных служб США (Health and Human Services, HHS).
В момент, когда