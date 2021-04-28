Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Пенсии повысят: кто получит прибавку и право на досрочные выплаты В Госдуме и Совете Федерации обсуждают новое повышение пенсий
Фоторепортажи
17Королеве Елизавете II исполнилось 95 лет
16Индия бьет рекорды по числу заболевших коронавирусом
10:37 (мск), источник: Московский комсомолец

Лена Миро разнесла критиков Прокловой: Вайнштейн не в той стране родился

Блогер прокомментировала скандал вокруг актрисы Елены Прокловой, которая рассказала о домогательствах со стороны некого известного артиста: по ее словам, в тот момент ей было 15 лет.

Источник: РИА "Новости"

История артистки разделила отечественных знаменитостей на два лагеря, многие осудили коллегу за такую откровенность. Миро, в свою очередь, резко ответила критикам актрисы.

Блогер напомнила о голливудском продюсере Харви Вайнштейне, который был обвинен в многочисленных изнасилованиях и домогательствах к актрисам, и сейчас отбывает срок в тюрьме. Миро заявила, что тот явно родился не в той стране.

Новость
Экс-супруг хочет отсудить у Пелагеи половину гонораров

«Родись Харви в России, он бы сейчас не на нарах ковидом кашлял, а шлёпал бы на всё готовых девок по губам сами знаете чем. Статуэтку бы очередную получал. Премию. Речь толкал на красной дорожке местечкового фестиваля фильмов, которые никто не смотрит», — предположила блогер.

По словам Миро, если бы какая-то женщина посмела обвинить российского «Вайнштейна» в домогательствах, ее бы немедленно заклеймило позором общество — причем, в первую очередь, именно женская его часть.

В качестве примера блогер привела комментарии из соцсетей, где одна женщина отправляет Проклову на исповедь к батюшке, другая — обвиняет мать актрисы, которая не уследила за дочерью.

«Бабы, вы в себе? Вы своих 15-летних дочерей повсюду на поводке за собой водите, зная, что происходит в каждую минуту их жизни в режиме 24/7?» — возмутилась Миро.

Блогер также предположила, что такая реакция некоторых женщин связана с тем, что они сами живут с «уродами», которые способны домогаться девочек-подростков.

Ранее в эфире федерального телеканала Проклова рассказала, что в 15-летнем возрасте пережила домогательства со стороны очень известного актера, который к настоящему моменту уже мертв. Она не называла конкретного имени, но некоторые СМИ предположили, что речь идет об Олеге Табакове, с которым актриса работала в подростковом возрасте.

Источник: РИА "Новости"

Исповедь артистки разделила российских знаменитостей на два лагеря. Так Проколову уже раскритиковали актриса Татьяна Васильева, музыкант Юрий Лоза, вдова актера Николая Караченцова Людмила Поргина, актер Станислав Садальский и вдова самого Табакова Марина Зудина.

В поддержку Прокловой высказались актриса и телеведущая Лариса Гузеева и жена актера Бориса Щербакова Татьяна Бронзова. При этом последняя намекнула, что артист, о котором говорила Проклова, якобы действительно отличался повышенным вниманием к своим студенткам, а одной актрисе, которая не ответила ему взаимностью, будто бы сломал карьеру.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Врач опровергла слухи об ЭКО Жанны Фриске
Татьяна Васильева вмешалась в скандал с Прокловой: «Ничего страшного»
Лавров заявил о необходимости избежать войны в Донбассе
Опрос показал, как в мире изменилось отношение к США при Байдене
Российский флаг сняли со стола во время финала ЧМ по шашкам
Конституционный суд разрешил изымать единственное жилье
Роспотребнадзор дал советы по подбору продуктов на Пасху
У российских дачников появились новые права и обязанности
Елизавета II ответила на письмо российской школьницы
Горячие темы на Авто
Надо как-то исправлять ситуацию. 191
Зажравшиеся люди- кто они? 134
Занимается ли кто копированием автомобильных ключей? 116
На майские выходные в России запретят продажу алкоголя 100
Кино
Небо, самолет, Прилучный: звезды на премьере «Девятаева» В Москве прошел светский показ фильма открытия ММКФ 2021
Товары для дома
Одеяло с рукавами и шелковая маска: выбираем уютные вещи
Как спасти вещи от катышков (фото)
Ресторан на дому: выбираем посуду и аксессуары
Особенности теплого периода: готовимся встречать жару
Gnezdo.ru
Правда красавица? А посмотри, на кого похожа дочь
Как сейчас живет сбежавший из РФ Дьяченко
Мария Порошина показала подросшую дочь от Куценко
Сообщили час назад. Новость для всех россиян
Леди
Павла Прилучного после развода перестали узнавать поклонники Актер привел фанатов в недоумение внешним видом
Новости партнеров
Какие изменения нужны России: пройди короткий опрос
Из-за этого фото их уволили: если присмотреться, причина становится явной
Сериал "Шерлок в России" покоряет зрителей: лучшая отечественная новинка
Новая клиника будет работать по системе ОМС, сказал Буцкая
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь