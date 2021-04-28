Лена Миро разнесла критиков Прокловой: Вайнштейн не в той стране родился

История артистки разделила отечественных знаменитостей на два лагеря, многие осудили коллегу за такую откровенность. Миро, в свою очередь, резко ответила критикам актрисы.
Блогер напомнила о голливудском продюсере Харви Вайнштейне, который был обвинен в многочисленных изнасилованиях и домогательствах к актрисам, и сейчас отбывает срок в тюрьме. Миро заявила, что тот явно родился не в той стране.
«Родись Харви в России, он бы сейчас не на нарах ковидом кашлял, а шлёпал бы на всё готовых девок по губам сами знаете чем. Статуэтку бы очередную получал. Премию. Речь толкал на красной дорожке местечкового фестиваля фильмов, которые никто не смотрит», — предположила блогер.
По словам Миро, если бы какая-то женщина посмела обвинить российского «Вайнштейна» в домогательствах, ее бы немедленно заклеймило позором общество — причем, в первую очередь, именно женская его часть.
В качестве примера блогер привела комментарии из соцсетей, где одна женщина отправляет Проклову на исповедь к батюшке, другая — обвиняет мать актрисы, которая не уследила за дочерью.
«Бабы, вы в себе? Вы своих 15-летних дочерей повсюду на поводке за собой водите, зная, что происходит в каждую минуту их жизни в режиме 24/7?» — возмутилась Миро.
Блогер также предположила, что такая реакция некоторых женщин связана с тем, что они сами живут с «уродами», которые способны домогаться девочек-подростков.
Ранее в эфире федерального телеканала Проклова рассказала, что в 15-летнем возрасте пережила домогательства со стороны очень известного актера, который к настоящему моменту уже мертв. Она не называла конкретного имени, но некоторые СМИ предположили, что речь идет об Олеге Табакове, с которым актриса работала в подростковом возрасте.
Исповедь артистки разделила российских знаменитостей на два лагеря. Так Проколову уже раскритиковали актриса Татьяна Васильева, музыкант Юрий Лоза, вдова актера Николая Караченцова Людмила Поргина, актер Станислав Садальский и вдова самого Табакова Марина Зудина.
В поддержку Прокловой высказались актриса и телеведущая Лариса Гузеева и жена актера Бориса Щербакова Татьяна Бронзова. При этом последняя намекнула, что артист, о котором говорила Проклова, якобы действительно отличался повышенным вниманием к своим студенткам, а одной актрисе, которая не ответила ему взаимностью, будто бы сломал карьеру.
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