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11:31 (мск), источник: Известия

В России за сутки выявили 7848 новых случаев COVID-19

За прошедшие сутки в России было зафиксировано 7848 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщили в оперативном штабе по борьбе с заболеванием в среду, 28 апреля.

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11:55 (мск)В Москве выявили 1 840 случаев заражения коронавирусом за сутки. Это минимум с 14 апреля
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Источник: РИА "Новости"

«За последние сутки в России выявлено 7 848 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 13,7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 387 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 8 420 человек.

Больше всего новых случаев выявили в Москве (1840), Санкт-Петербурге (723) и Подмосковье (612).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 787 273 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 109 367 летальных исходов, выздоровели 4 411 098 человек.

Ранее, 27 апреля, представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович рассказала, что в стране наблюдается мягкое плато по распространению коронавирусной инфекции, однако опасность по-прежнему сохраняется.

Также она посоветовала россиянам внимательнее относиться к своему здоровью в период майских праздников. Вуйнович добавила, что гражданам важно помнить о соблюдении защитных мер.

В этот же день вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что коллективный иммунитет к COVID-19 в России может быть сформирован в сентябре.

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