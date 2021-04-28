В России за сутки выявили 7848 новых случаев COVID-19

«За последние сутки в России выявлено 7 848 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 13,7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 387 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 8 420 человек.
Больше всего новых случаев выявили в Москве (1840), Санкт-Петербурге (723) и Подмосковье (612).
Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 787 273 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 109 367 летальных исходов, выздоровели 4 411 098 человек.
Ранее, 27 апреля, представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович рассказала, что в стране наблюдается мягкое плато по распространению коронавирусной инфекции, однако опасность по-прежнему сохраняется.
Также она посоветовала россиянам внимательнее относиться к своему здоровью в период майских праздников. Вуйнович добавила, что гражданам важно помнить о соблюдении защитных мер.
В этот же день вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что коллективный иммунитет к COVID-19 в России может быть сформирован в сентябре.