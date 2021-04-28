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12:41 (мск), источник: Коммерсантъ

В Роспотребнадзоре отрицают третью волну коронавируса в России

Заведующий отделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский считает, что в России наблюдается не третья волна коронавируса, а «плавный подъемчик». Об обратном ранее сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники. По мнению Покровского, чтобы избежать третьей волны, следует сохранять противоэпидемический режим.

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Источник: РИА "Новости"

«Действительно, есть подъем, но это не волна, а такой вот плавный подъемчик, и чтобы он не перерос в волну, надо соблюдать режим противоэпидемический, потому что еще далеко не все привились, не все переболели, поэтому иммунной прослойки недостаточно для того, чтобы остановить новый подъем. Противоэпидемические меры пока еще снижать нельзя. Будем надеяться, что майское разобщение людей, что будут на дачах, меньше будут встречаться друг с другом — это будет способствовать снижению», — сказал Вадим Покровский радиостанции «Говорит Москва».

Ученый связал рост числа заразившихся коронавирусом с несоблюдением правил использования средств индивидуальной защиты, а также недостаточно быстрыми темпами вакцинации.
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«Опасность возникновения очередного подъема существует. Это связано с тем, что упал противоэпидемический режим именно со стороны самих наших москвичей. Я вижу, в метро стало намного меньше людей в масках, уже нет таких строгих проверок на транспорте, чтобы все были в масках. На улицах практически не встретишь людей в масках. Конечно, это способствует тому, что число новых случаев не снижается, и даже в последнюю неделю отмечается умеренный подъём. Самое главное сейчас — это построже соблюдать противоэпидемический режим, и никакого подъема не будет», — добавил он.

Bloomberg сообщило, что в России, по неофициальным данным, уже началась третья волна COVID-19. Агентство отмечает, что население страны, успокоенное оптимистичными заявлениями руководства о взятии пандемии под контроль, не стремится вакцинироваться и уже не опасается вируса.

Вместе с тем за последние сутки в России зафиксировано 7848 новых случаев заражения коронавирусом, последний раз менее 8 тыс. заболевших за сутки в стране выявили 27 сентября. Общее число случаев заболевания достигло 4 787 273.

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