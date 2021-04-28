В Австралии на берег выбросило таинственную лодку

Полиция австралийского штата Виктория в конце апреля обнаружила на пляже в бухте Варата странную пустую лодку, которую выбросило волнами на берег.
По сообщению очевидцев, судно было покрыто ракушками и водорослями и, судя по всему, провело в воде немало времени.
Таинственную находку позже опознали специалисты. Кораблем-призраком оказался беспилотник Saildrone, который используется для картографирования океана и научных исследований.
В 2019 году три таких лодки запустила в Новой Зеландии одна калифорнийская компания. Беспилотники должны были обойти Антарктиду, исследуя численность криля с помощью зондирующего оборудования. К сожалению, контакт с одним из судов был потерян, когда он бороздил ледяной покров где-то между Антарктидой и мысом Горн в конце 2019 года. В течение 18 месяцев лодка дрейфовала в океане, пока ее не выбросило на берег в Австралии. Сообщается, что эти беспилотники весят 450 килограммов и имеют длину 7 метров, пишет издание NZ Herald.