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13:36 (мск), источник: Новости Mail.ru

В японском зоопарке 5 лет пытались скрестить двух самок туканов

Работники долго не могли понять, почему ничего не получается.

Пять лет туканы Тото и Поко в зоопарке японского города Саппоро нежно ухаживали друг за другом, но их яйца оставались бесплодными.

Озадаченные работники попытались помочь паре, создавая для нее «романтическое» настроение. Они сами строили им большие гнезда и корректировали рацион, но ничего не помогало, сообщает Vice. Каждый год в птичьей клетке находили два или три яйца, но потомства туканов так и не появилось.

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Потеряв терпение, в зоопарке решили провести птицам ДНК-тест, и загадка наконец получила объяснение. Тото, которого из-за крупного размера считали самцом, оказался самкой, как и Поко.

При покупке этих птиц сотрудников убедили, что перед ними самец и самка, говорит один из менеджеров зоопарка Хидэаки Ямамото. Поскольку внешне туканы разного пола выглядят практически одинаково, продавцам поверили на слово.

То, что однополые птицы ухаживали друг за другом, специалистов не удивляет. Так в животном мире бывает нередко.

Сейчас в зоопарке рассматривают возможность покупки тукана-самца.

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