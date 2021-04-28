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13:44 (мск), источник: Коммерсантъ

Кремль отрицает существование неофициальной статистики и третьей волны коронавируса в России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отрицает существование неофициальной статистики по заболеваемости COVID-19 в стране, а также начало третьей волны болезни. Обратное ранее сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Песков заявил, что темпы вакцинации в государстве «абсолютно соответствуют востребованности населения».

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Источник: Reuters
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«Никакой “второй бухгалтерии” нет и быть не может на этот счет. Оперативный штаб каждый день где-то в районе 11:00—12:00 мск публикует данные по количеству заболевших по России, по количеству заболевших по Москве, по количеству смертей, по количеству выздоровевших и выписавшихся из больницы», — прокомментировал Песков публикацию Bloomberg в ходе пресс-колла.

Представитель Кремля считает утверждения о наличии «второй бухгалтерии» в статистике по коронавирусу «абсурдными и не соответствующими действительности».

На вопрос о том, началась ли третья волна коронавируса в России, Дмитрий Песков ответил: «Нет. Вы цифры видите, они доступны всем».

Он отметил, что в России будут наращиваться темпы вакцинации, однако в настоящий момент они «абсолютно соответствуют востребованности населения», вакциной обеспечены все регионы. «Конечно, мы рассчитываем, что со временем спрос на эти вакцины будет расти, и таким образом темпы вакцинации увеличатся», — добавил пресс-секретарь президента России.

Ранее Bloomberg сообщило, что в России, по неофициальным данным, уже началась третья волна COVID-19.

Агентство отмечает, что население страны, успокоенное оптимистичными заявлениями руководства о взятии пандемии под контроль, не стремится вакцинироваться и уже не опасается вируса. Заведующий отделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский заявил, что в России наблюдается не третья волна коронавируса, а «плавный подъемчик».

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