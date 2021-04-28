Кремль отрицает существование неофициальной статистики и третьей волны коронавируса в России

13:44 (мск), источник: Коммерсантъ
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«Никакой “второй бухгалтерии” нет и быть не может на этот счет. Оперативный штаб каждый день
Представитель Кремля считает утверждения о наличии «второй бухгалтерии» в статистике по коронавирусу «абсурдными и не соответствующими действительности».
На вопрос о том, началась ли третья волна коронавируса в России, Дмитрий Песков ответил: «Нет. Вы цифры видите, они доступны всем».
Он отметил, что в России будут наращиваться темпы вакцинации, однако в настоящий момент они «абсолютно соответствуют востребованности населения», вакциной обеспечены все регионы. «Конечно, мы рассчитываем, что со временем спрос на эти вакцины будет расти, и таким образом темпы вакцинации увеличатся», — добавил
Агентство отмечает, что население страны, успокоенное оптимистичными заявлениями руководства о взятии пандемии под контроль, не стремится вакцинироваться и уже не опасается вируса. Заведующий отделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский заявил, что в России наблюдается не третья волна коронавируса, а «плавный подъемчик».