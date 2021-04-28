Оперштаб опроверг информацию о начале третьей волны COVID-19 в РФ

«Вся официальная статистика по заболеваемости COVID-19 ежедневно публикуется оперативным штабом, в том числе на сайте стопкоронавирус.рф. О начале третьей волны COVID-19 в России говорить на данный момент времени абсолютно неверно — эпидемиологическая ситуация на сегодняшний день остается стабильной и находится под полным контролем оперштаба», — рассказали ТАСС в оперативном штабе.
Ранее в этот день агентство Bloomberg со ссылкой на неофициальные данные сообщило о том, что в России якобы началась третья волна коронавируса. Указывалось, что население страны уже не опасается COVID-19 и не стремится вакцинироваться.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в тот же день заявил, что темп вакцинации в стране соответствует потребностям населения.
Глава профилактического центра ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский, в свою очередь указал, что говорить о том, что в России началась третья волна коронавируса пока не приходится. Однако, по словам Покровского, нужно еще подержать противоэпидемический режим в полном объеме для того, чтобы не было всплеска роста случаев COVID-19.
28 апреля премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал, что Россия пережила острую фазу пандемии COVID-19. Он отметил, что этому способствовали принятые меры.