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14:29 (мск), источник: Известия

Оперштаб опроверг информацию о начале третьей волны COVID-19 в РФ

В оперативном штабе по предупреждению и борьбе с новой коронавирусной инфекцией сообщили в среду, 28 апреля, что ситуация с COVID-19 в России сейчас стабильна, и говорить о начале третьей волны распространения вируса в стране «абсолютно неверно».

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Источник: РИА "Новости"

«Вся официальная статистика по заболеваемости COVID-19 ежедневно публикуется оперативным штабом, в том числе на сайте стопкоронавирус.рф. О начале третьей волны COVID-19 в России говорить на данный момент времени абсолютно неверно — эпидемиологическая ситуация на сегодняшний день остается стабильной и находится под полным контролем оперштаба», — рассказали ТАСС в оперативном штабе.

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Ранее в этот день агентство Bloomberg со ссылкой на неофициальные данные сообщило о том, что в России якобы началась третья волна коронавируса. Указывалось, что население страны уже не опасается COVID-19 и не стремится вакцинироваться.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в тот же день заявил, что темп вакцинации в стране соответствует потребностям населения.

Глава профилактического центра ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский, в свою очередь указал, что говорить о том, что в России началась третья волна коронавируса пока не приходится. Однако, по словам Покровского, нужно еще подержать противоэпидемический режим в полном объеме для того, чтобы не было всплеска роста случаев COVID-19.

28 апреля премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал, что Россия пережила острую фазу пандемии COVID-19. Он отметил, что этому способствовали принятые меры.

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