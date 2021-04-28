13:48 (мск), источник: Питомцы Mail.Ru
Собака на светофоре подбежала к курьеру и попросила ласки (видео)
Скрасила минутку ожидания.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
В
На кадрах дружелюбный пес подбегает к курьеру на мопеде, ожидающему зеленый сигнал светофора, и нежно подставляет под его руку свою голову. Смотрите сами!
«Благослови тебя за то, что проявил к нему любовь», «Бездомные собаки тоже нуждаются в любви, — пишут в комментариях под видео. — Пожалуйста,