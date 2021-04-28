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13:48 (мск), источник: Питомцы Mail.Ru

Собака на светофоре подбежала к курьеру и попросила ласки (видео)

Скрасила минутку ожидания.

В Сан-Паулу (Бразилия) на перекрестке очевидцы засняли трогательный момент между бездомной собакой и доставщиком еды.

На кадрах дружелюбный пес подбегает к курьеру на мопеде, ожидающему зеленый сигнал светофора, и нежно подставляет под его руку свою голову. Смотрите сами!

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«Благослови тебя за то, что проявил к нему любовь», «Бездомные собаки тоже нуждаются в любви, — пишут в комментариях под видео. — Пожалуйста, кто-нибудь удочерите эту милашку».

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