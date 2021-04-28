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16:19 (мск), источник: BBC News Русская служба

Фото приготовления семейного ужина победило в международном фотоконкурсе, посвященном еде

Фотография китайской семьи, готовящей еду, получила награду Pink Lady Food Photographer of the Year 2021.

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Источник: LI HUAIFENG/PLFPOTY 2021

Ли Хуайфэн стала лауреатом премии Pink Lady Food Photographer of the Year 2021 за снимок под названием «Вкус», сделанный в Личэне, в провинции Шаньси.

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«Эта фотография отлично выполнена технически, она грамотно использует свет и композицию, — говорит основательница и директор премии Pink Lady Food Photographer of the Year Кэролайн Кеньон.

«Но глубина повествования эмоций поднимает снимок до уровня исторической важности. Он рассказывает о годе жизни в изоляции, о жизни в семье, — продолжает она. — Сцена наполнена любовью, в ней слышатся отголоски Мадонны с младенцем. Это исключительный снимок, который прекрасно демонстрирует, что фотография не должна шокировать, чтобы быть запоминающейся».

Конкурс Pink Lady Food Photographer of the Year проводится уже 10 лет. Судьи отобрали почти 10,5 тыс. заявок из более чем 70 стран мира, а победителей объявили онлайн в прямом эфире.

Вот некоторые из победителей в категориях конкурса. Подписи к ним сделаны самими фотографами.

Все фотографии предоставлены Pink Lady Food Photographer of the Year 2021.

F DILEK UYAR/PLFPOTY 2021
1/11

Принесите урожай домой: «Сушка окры», Ф Дилек Уяр, Турция

Сушка цветов окры в Токате, Турция. Женщины собирают цветы окры и укладывают их на веревку, затем сушеные цветы опадают, и окра становится готовой к использованию зимой

JOHN ARMSTRONG-MILLAR/PLFPOTY 2021
2/11

Премия Taittinger за свадебную фотографию еды: «Ошибочка», Джон Армстронг-Миллар, Франция

Обычно свадьбы идут по плану, но очень интересно запечатлеть моменты, когда дела идут немного не по сценарию

MARTIN GRÜNEWALD/FRANK WEINERT/PLFPOTY 2021
3/11

Кулинарный стиль: «Зимнее изобилие», Мартин Грюневальд, Германия

Зимнее изобилие — роскошный натюрморт из зимних овощей и фруктов

ABDUL MOMIN/PLFPOTY 2021
4/11

Премия Fujifilm за инновации: «Приготовление рисовой лапши», Абдул Момин, Бангладеш

Рабочий проверяет, высохла ли рисовая лапша

NATALIA BOGUBOWICZ/PLFPOTY 2021
5/11

Pink Lady «По яблоку в день»: «Яблоко в пироге», Наталья Богубович, Польша

Печеные яблоки в разрезе

VIET VAN TRAN/PLFPOTY 2021
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Уличная еда: «Наслаждение», Вьет Ван Тран, Вьетнам

Четыре молодые девушки с таким аппетитом уплетали сладкий суп, что я почувствовал: жизнь прекрасна, даже несмотря на то, что мы все живем в условиях пандемии

HARRIET HARCOURT/PLFPOTY 2021
7/11

Премия Marks & Spencer за портрет еды: «Грушевый глинтвейн», Харриет Харкорт, Австралия

Груши-пашот поливают приправленным винным сиропом перед подачей на стол

SARAH BLANDFORD/PLFPOTY 2021
8/11

Премия «Студенческий кулинарный фотограф» при поддержке Королевского фотографического общества: «Натюрморт со свеклой», Сара Бландфорд, Великобритания

Домашняя свекла в медной сковороде, готова к приготовлению

DEBORAH TROCCHIA/PLFPOTY 2021
9/11

Влияние еды: «Осенний свет», Дебора Троккья, Италия

La reine du mois (Королева месяца)

JOSEPH P SMITH/PLFPOTY 2021
10/11

Премия Winterbotham Darby «Еда на продажу»: «Уличный торговец», Джозеф П. Смит, Мальта

Женщина продает каперсы и другие деликатесы из своей старой коляски на улицах Марсашлокк, рыбацкой деревни на Мальте
 

MD MAHABUB HOSSAIN KHAN/PLFPOTY 2021
11/11

Премия Всемирной продовольственной программы «Продовольствие для жизни»: «Пить из мусора», Махабуб Хоссейн Хан, Бангладеш

Маленький ребенок пьет из бутылки

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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