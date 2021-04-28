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16:14 (мск), источник: ТАСС

Путин поручит Минздраву рассмотреть вопрос об упрощенном допуске врачей к работе на скорой

Заведующий оперативным отделом Виктор Руцкий рассказал президенту, что по существующим нормам, врач должен закончить ординатуру, прежде чем работать на скорой.

Источник: РИА "Новости"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 апреля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин планирует переговорить с Минздравом и предложить соединить метод наставничества и аккредитации медицинским сообществом для скорейшей подготовки кадров на скорой помощи. Об этом он сообщил в ходе посещения станции скорой помощи N 4 в городе Пушкин в Санкт-Петербурге.

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«Аккредитация с помощью медицинского сообщества и наставничество — эти два элемента надо соединить между собой. Я с Минздравом проговорю обязательно», — сказал Путин, рассуждая о том, как можно ускорить подготовку медиков для скорой помощи.

Заведующий оперативным отделом станции, врач Виктор Руцкий рассказал президенту, что по существующим нормам, врач прежде, чем на скорой работать, должен закончить ординатуру. При этом в поликлинике он может работать сразу после института. «Дефицит кадров. Нельзя ли попробовать так сделать, чтобы врач, не проходя ординатуру, сразу на скорой мог работать? Потому что здесь практики можно нахвататься столько», — обратился он к Путину, уточнив, что обучение в ординатуре длится 2 года.

«По-моему, с 2016 года мы вводим систему аккредитации, когда само сообщество определяет возможности допуска к работе. Это первое. Второе — с 2019 года я попросил в медицине ввести в практику наставничества врачей, которые имеют пятилетний стаж. Сейчас в 13 субъектах мы апробируем. Питер не входит в эти 13 субъектов, но результат будем иметь. Имея в виду эти два компонента, конечно, можно перейти к тому, что вы сказали», — подытожил глава государства.

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