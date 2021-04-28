Алексей Пивоваров сообщил, что не знает о проверке полицией справок для лицензии на оружие

С 2008 у меня есть газовый пистолет. Разумеется, зарегистрированный в соответствии с законом. В 2018 году я продлевал эту лицензию, для чего сдавал необходимые экзамены в органах Росгвардии и предоставлял все необходимые документы в полном соответствии с законом.
По словам Пивоварова, он продлевал лицензию на оружие три года назад. В настоящее время он находится в командировке, но собирается вернуться в Москву. Журналист подчеркнул, что готов взаимодействовать с правоохранительными органами. «Почему эта тема возникла именно сейчас, я могу только догадываться», — подытожил он в своем сообщении.
Ранее источник ТАСС информировал, что из Росгвардии в полицию поступил материал проверки по факту того, что Алексей Пивоваров предоставил подложные медицинские справки для получения лицензии на приобретение оружия. Другой источник рассказал, что из-за поддельной справки Росгвардия аннулировала журналисту все документы на оружие.
Алексей Пивоваров — журналист, руководитель YouTube-канала «Редакция». Он специализируется на документальных фильмах общественно-политической тематики и обзоре новостей.