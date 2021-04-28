17:11 (мск), источник: BBC News Русская служба
Бобры на 12 часов лишили интернета канадский город
Небольшой город в округе
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Все это время около 900 человек не могли подключиться к интернету, а еще у 60 не работали телевизоры.
Оказалось, что всему виной — бобры.
Когда команда экспертов добралась до места, где кабели были зарыты под землей на метровой глубине, они обнаружили, что животные прогрызли провода, защищенные 12-сантиметровым кабелепроводом, в нескольких местах, что привело к серьезным повреждениям.