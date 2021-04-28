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20:00 (мск), источник: Газета.Ру

В ГД раскритиковали решение КС об изъятии единственного жилья у должников

Решение Конституционного суда (КС) разрешить взыскание единственного жилья должника может привести к злоупотреблениям в судах, сообщили «Газете.Ru» в Госдуме. Квартиру задолжавшего могут продать на аукционе по цене ниже рыночной, чтобы взыскать долг, а на остаток купить ему некачественное жилье, пояснили депутаты. Юристы тем временем призвали законодательно определить пределы «имущественного иммунитета» и алгоритмы по замене одного жилья на другое.

Источник: РИА "Новости"

Прежде чем ввести нормы преодоления «имущественного иммунитета» в отношении единственного жилья, необходимо собрать комиссию и оценить правоприменительную практику по этому вопросу. Об этом «Газете.Ru» заявил член комитета ГД по конституционному законодательству и госстроительству Алексей Диденко:

Нельзя просто взять и единственное жилье изъять. Нужен поиск баланса, чтобы человек не лишился единственного жилища. Много вопросов в механизмах. Нужно создать комиссию, обсудить, посмотреть правоприменение и только потом думать, нужен ли закон.
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По его мнению, с учетом уровня закредитованности россиян подобные рекомендации КС могут привести к необратимым социальным последствиям. «Здесь торопиться не нужно. Потому что могут выселить из жилья и поселить в бараке с крысами. Формально жилье будет предоставлено, но насколько оно пригодно для проживания?», — отметил Диденко.

Постановление КС также может породить злоупотребления в судопроизводстве, отмечает в свою очередь первый зампред комитета ГД по конституционному законодательству и госстроительству Михаил Емельянов.

«Это очень опасное решение. Обещание предоставить жилье взамен в рамках закона — это лукавство, потому что такого жилья может и не быть в наличии. Людей будут выгонять на улицу. Это решение в пользу риэлторов, коллекторов, банков.

КС на себя много берет, начинает заниматься правотворчеством. Такое давление просто неуместно.
Михаил Емельянов
первый зампред комитета ГД по конституционному законодательству и госстроительству (цитата «Газеты.Ру»)

26 апреля 2021 года Конституционный суд России постановил, что российские суды при определенных условиях могут изымать единственное жилье у граждан, признанных банкротами, если взамен им предоставят помещение, пригодное для жизни.

В постановлении КС напомнил, что еще в 2012 году требовал законодательно определить пределы действия «имущественного иммунитета». Минюстом были разработаны два законопроекта в 2016 и 2018 годах — последний даже поступил на первое чтение в ГД. Но дальше не продвинулся.

«Помимо многолетнего недопустимого законодательного бездействия, указанный длящийся риск причинения вреда конституционно значимым ценностям отягощается самим по себе неисполнением акта конституционного правосудия», — подчеркнули в КС.

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Постановление от 26 апреля — результат рассмотрения жалобы Ивана Ревкова, который на протяжении 20 лет добивается возврата долга от знакомой — в 1999 году он дал ей 753 тыс. рублей. Исполнительное производство по возврату средств было заведено в 2007 году, но решение должница так и не исполнила. Зато в 2009 году она приобрела квартиру площадью 110 кв. метров. К 2019 году сумма долга в результате индексации увеличилась до 3,9 млн рублей — вскоре женщина объявила себя банкротом.

В дальнейших судах мужчине, который требовал продажи квартиры должницы и возврата средств, отказывали на основании статьи 446 ГПК РФ, которая запрещает обращать взыскание на единственное жилье должника и членов его семьи.

После этого он обратился в КС, который и постановил пересмотреть дело, а заодно дал разъяснение нижестоящим судам.

Теперь при определенных условиях они могут преодолевать «имущественный иммунитет» — до тех пор, пока не появится законодательная позиция, пояснили в КС.

При этом площадь жилья, приобретенного на остаток от суммы с продажи недвижимости, не может быть меньше 18 кв. метров, напоминает юрист, генеральный директор ООО «Юридическая компания Орион» Дмитрий Пушкарский.

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«Законодателю необходимо определить, каковы пределы “имущественного иммунитета”, и дать понять, что значит “роскошное жилье”, а что значит “необходимое для проживания”. И, конечно, это не должны быть 18 кв. метров, норматив по которым установлен еще с советских времен. Должна быть проведена полная ревизия жилищных нормативов и жилищных прав граждан», — отмечает в свою очередь юрист, основатель и СЕО консалтинговой группы vvCube Вадим Ткаченко.

Чтобы обезопасить добросовестных должников, законодателю следует выработать минимальные требования к единственному жилью, а также алгоритмы по замене одного жилья на другое, соглашается управляющий партнер юридической компании «КМК» Максим Морозов.

«Только при наличии ясности по вышеуказанным вопросам, возможно ограничение “имущественного иммунитета” без серьезных нарушений прав гражданина-должника», — заключил он.

Яна Штурма

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