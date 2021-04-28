20:17 (мск), источник: N + 1
Умер астронавт Майкл Коллинз
Командир экипажа «Аполлона-11» умер в возрасте 90 лет.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
В США на 90-м году жизни умер астронавт Майкл Коллинз, он был командиром экипажа «Аполлона-11», в рамках полета которого люди впервые высадились на Луну. Сам Коллинз, в отличие от Нила Армстронга и Базза Олдрина, на Луну не ступал, а работал в командном модуле,
Коллинз родился в 1930 году в Риме и первые два десятка лет неоднократно переезжал
В космос Майкл Коллинз впервые полетел вместе с Джоном Янгом на корабле «Джемини-10» в июле 1966 года. В ходе трехдневного полета астронавты дважды сближались (и стыковались в одном из случаев) с
В ходе своего второго полета в рамках миссии «Аполлон-11» в июле 1969 года Коллинз был командиром экипажа и пилотировал командный модуль на орбите Луны, когда Нил Армстронг и Базз Олдрин впервые высадились на поверхность естественного спутника Земли. В ходе однодневного нахождения на орбите Луны он провел ряд наблюдений за ней и местом высадки астронавтов.
После полета на Луну Коллинз был назначен помощником государственного секретаря по связям с общественностью, однако проработал в этой должности недолго, и в 1971 году стал директором Национального музея авиации и космонавтики. В 1978 году был назначен заместителем ученого секретаря Смитсоновского института. Помимо этого он написал ряд книг о космонавтике, а также увлекался акварелью.
Александр Войтюк