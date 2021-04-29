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13:33 (мск), источник: Известия

«Открывая Россию»: куда поехать на майские и как сэкономить в путешествии

Эксперты дали советы туристам.

Источник: РИА "Новости"

На прошлой неделе президент России Владимир Путин объявил, что майские праздники в 2021 году вместо шести дней продлятся 10. Это решение стало неожиданностью для большинства россиян, которые фактически получили полноценный оплачиваемый отпуск. Вопрос о том, как его провести с учетом закрытых из-за пандемии COVID-19 границ, стал одним из самых актуальных в последние дни. Эксперты рассказали «Известиям», куда лучше всего отправиться, чтобы отдохнуть, и как сэкономить деньги.

Недешевая заграница

23 апреля президент России Владимир Путин объявил, что майские праздники в 2021 году продлятся 10 дней. После этого многие россияне решили отправиться в путешествие на отечественные или зарубежные курорты. Впрочем, последних, по словам экспертов в сфере туризма, доступно немного — и они не относятся к категории бюджетных.

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— Можно улететь в ОАЭ, но тур будет стоить от 115 тыс. рублей по системе «только завтраки». Можно успеть забронировать путевки на Кубу (открыты рейсы в Варадеро и на остров Кайо-Коко) — вполне реально улететь пакетным туром за 90−100 тыс. рублей на человека при системе питания «всё включено», в стоимость также войдут перелет из Москвы и транспорт на месте. Там будет летняя погода, пальмы, море и песок, — говорит директор агентства деловых и туристических поездок Coati Travel Регина Рудакова.

По ее словам, существуют и другие зарубежные направления, например Мальдивы, но их «совсем не назовешь бюджетными». Путешественникам, планирующим отпуск за пределами России, стоит также закладывать в бюджет стоимость тестирования на коронавирус — в некоторых случаях процедуру придется проходить 3−4 раза.

— Сэкономить при поездке за рубеж можно, приобретая тур у проверенных туристических компаний — они выкупают места в самолетах и отелях заранее и в большом объеме, поэтому стоимость будет гораздо ниже, чем при самостоятельном бронировании. Само путешествие и ваше здоровье будут уже застрахованы, — отмечает Рудакова.

Источник: РИА "Новости"

Цены вверх

Впрочем, в условиях пандемии большинство туристов планируют провести праздники в России. По данным сервиса поездок и путешествий «Туту.ру», больше всего перелетов из Москвы запланировано в Симферополь, Сочи, Калининград, Санкт-Петербург и Минеральные Воды. После того как стало известно о продлении выходных, люди бросились покупать билеты также в Анапу и Махачкалу.

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Самыми популярными железнодорожными направлениями стали Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Казань, Брянск и Ярославль.

— Наиболее бюджетные направления сегодня — это Санкт-Петербург, Казань, Геленджик, Минеральные Воды и Калининград, — говорит в беседе с «Известиями» основатель компании «Купибилет» Сергей Пирожников. — Значительно дешевле стали билеты в Горно-Алтайск и Ростов-на-Дону.

В то же время, по словам экспертов в туриндустрии, сам отдых на популярных российских курортах в начале мая существенно подорожал. Так, по сравнению с апрельскими бронированиями цены в отелях Сочи и Крыма выросли на 27−33%.

— Средняя стоимость ночи в отеле среднего ценового сегмента составляет сейчас от 2,5 тыс. до 3,2 тыс. рублей за ночь в Ялте, Евпатории и Симеизе и от 2,9 тыс. до 3,6 тыс. рублей в Сочи и Адлере, — говорит генеральный директор российского сервиса онлайн-бронирования гостиниц «Едем-в-Гости.ру» Дмитрий Констанжа.

Он добавил, что росту цен в этом году будет способствовать отложенный спрос — потому бронировать туры и номера лучше заранее. Того же мнения придерживается и гендиректор маркетплейса авторских туров YouTravel.me Ольга Бортникова, поясняя, что из-за резко возросшего потока туристов на российских курортах могут закончиться места. Так, например, в прошлом году алтайские гостиницы были забронированы за несколько недель до старта сезона.

Источник: РИА "Новости"

В горные республики

Как отмечают эксперты в сфере туризма, в России много красивых мест, где можно бюджетно провести отпуск. По словам Ольги Бортниковой, одним из самых экономных вариантов сегодня является путешествие на Северный Кавказ: средняя стоимость недельного тура туда составит 15−20 тыс. рублей на одного взрослого человека.

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— Другой вариант — путешествия в горные республики России, — рассказывает «Известиям» Дмитрий Констанжа. — Например, каникулы можно провести в Башкирии. Этот регион славится чистой природой, колоритной татарской кухней и самобытной культурой.

По словам Констанжи, в республике можно отправиться в поход к одному из шиханов — одиночных гор, остатков рифов древних морей. Если туристу повезет, он сможет найти окаменелость с аммонитом или другим древним представителем флоры и фауны, а потом увезти уникальный сувенир домой.

К недорогим и одновременно интересным направлениям собеседник «Известий» также относит Северное Приладожье и Мурманскую область. По его мнению, природа этих мест «не уступает красотой скандинавским странам».

— В России набирает популярность относительно новый вид отдыха — глэмпинг, — рассказывает основатель портала «Купибилет» Сергей Пирожников. — В таком формате путешественники, к примеру, едут в Карелию, чтобы там отдохнуть наедине с природой на берегу озера в жилье с прозрачной крышей.

Источник: РИА "Новости"

Эксперт отмечает, что для отдыха на майские праздники также отлично подойдет Камчатский край, но он находится достаточно далеко, и для основной массы туристов перелеты туда будут дорогими. Впрочем, те, кто все-таки отправится на Камчатку, смогут наблюдать извержение вулкана на Ключевской сопке. Его можно увидеть из поселков Козыревск и Ключи, но лучший обзор, по словам Пирожникова, открывается с вулканостанции Алахончич, к которой туристов доставляют на джипах из Петропавловска-Камчатского.

Источник: РИА "Новости"

Между тем, добавляет Ольга Бортникова, некоторые ранее непопулярные для путешествий места в России туристы начали открывать во время пандемии COVID-19. Одно из таких мест — Калмыкия.

— Начало мая — отличное время для путешествия туда, — говорит собеседница «Известий». — Туристы смогут увидеть, как цветут тюльпаны и маки. В Калмыкии своя удивительная природа, разнообразные флора и фауна, можно встретить сайгаков, верблюдов и редких птиц. Регион знаменит своими розовыми озерами, бескрайними степями и буддийскими храмами.

Секреты экономии

Между тем, какое бы направление ни выбрали туристы для отдыха на майские праздники, всех их интересует один вопрос — как сэкономить на путешествии. В этом плане существует несколько секретов, отмечает Дмитрий Констанжа.

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— Часто владельцы недвижимости дают скидку тем, кто арендует жилье дольше трех суток и переводит предоплату за первые сутки, — говорит эксперт. — Также всегда можно сэкономить, если при бронировании спросить хозяина, какие еще номера у него есть.

Дело в том, что зачастую не весь номерной фонд присутствует у туристических агентств или на досках объявлений — самые бюджетные номера отельеры могут придерживать, чтобы не платить комиссию.

— Кроме того, для проживания можно рассмотреть частный сектор: апартаменты, квартиры или гостевые дома, — отмечает Констанжа. — Это самые экономичные альтернативы гостиницам и отелям — и зачастую не менее комфортные.

Собеседник «Известий» также советует составить бюджетный маршрут и по возможности передвигаться на электричках. Это комфортно и недорого, хотя аренда машины, или каршеринг, и позволяет не зависеть от расписания.

Источник: РИА "Новости"

Директор туроператора «Полярная Аврора» Сергей Луговой, в свою очередь, рекомендует обратить внимание на программу кешбэка от Ростуризма, в которой принимают участие почти все крупные отели в регионах. Она предусматривает возврат до 20% от стоимости тура, а это солидная скидка. При этом, как отмечает Луговой, почти все майские туристы эту выплату уже получили, даже не начав свой тур.

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— В итоге если семье из четырех человек самостоятельно озадачиться подбором отеля, постройкой маршрута и получением карты «МИР» для участия в программе кешбэка в апреле, то средняя стоимость поездки, например, в Карелию на четыре дня у них сократится с 20 тыс. до 10 тыс. рублей на человека, — отмечает эксперт.

По словам Лугового, в этом случае вся стоимость поездки на семью без питания составит 40 тыс. рублей. Из них 15 тыс. уйдет за три ночи в неплохом отеле (два номера по два человека). А остальное будет потрачено на топливо для автомобилей, входные билеты, развлечения и экскурсии.

Еще один способ экономии заключается в том, чтобы обращаться к проверенным компаниям в регионах, если турист решил что-то заказывать через местные турфирмы. В этом случае важно посмотреть отзывы: чем именно занимается компания и сколько лет находится на рынке.

— Узнайте, как принимают платежи, сверьте реквизиты, — советует Луговой. — Обратите внимание на определенную тонкость местного менталитета — при звонке в местную турфирму, если вопрос несрочный, агрессивных продаж не бывает. Наоборот, чаще всего продажа тура происходит весьма неспешно.

Собеседник «Известий» не советует приобретать туры в социальных сетях и на торговых площадках у «непонятных людей». Дело в том, что мошенники не дремлют не только в сфере кардинга (воровства с банковских карт), но и в любых других отраслях. И чрезмерное желание туриста сэкономить в этом случае может привести к тому, что ему придется платить дважды.

Источник: РИА "Новости"

На своем авто

Еще один способ сэкономить во время отдыха — передвигаться на своем автомобиле. Поскольку спрос на путешествия по стране высок, ожидать специальных предложений и скидок ближе к дате начала поездки не стоит, говорят эксперты.

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— Для семьи или компании собственная машина — самый доступный вариант, — говорит заместитель директора агентства по продвижению турпродукта «Багинет» Наталья Клименок. — Стоимость авиабилетов в Симферополь на четверых составляет от 20 тыс. рублей без багажа в одну сторону. Расход на бензин на то же расстояние — около 9 тыс. рублей.

По словам директора по развитию компании «Мой автопрокат» Максима Меженкова, в прошлом году половина всего объема выручки российских платных дорог пришлась на М-4 «Дон». Летом после долгой изоляции многие истосковались по отдыху на море, но границы были закрыты — это и создало ажиотажный спрос на поездки в Крым и на Кавказ.

— Самостоятельный автотуризм становится всё более популярным. Появляется множество аудио- и мобильных гидов, рассказывающих путешественникам о достопримечательностях на маршруте. Любители автопутешествий во время остановок часто посещают музеи и ходят на экскурсии, — отмечает он.

Во время майских праздников эксперт советует поехать в Крым, взять машину в аренду и покататься по полуострову с палаткой. Проживать можно как на диких пляжах, так и в благоустроенном кемпинге.

Впрочем, на своем автомобиле можно отправиться не только на юг — интересно будет посетить и северные регионы, добавляет Сергей Луговой. Четырехдневный тур в Карелию, Мурманскую, Архангельскую или Калининградскую области стоит около 15−25 тыс. рублей на человека с проживанием и завтраками.

Источник: РИА "Новости"

— Наличие своего автомобиля позволит не только сэкономить на авиабилетах, но и самостоятельно добраться до красивых мест. Например, до водопада Кивач, который находится в 60 км от Петрозаводска, — говорит он. — Экскурсия на автобусе с группой будет стоить около 2 тыс. рублей с человека. Но, если приехать на своем авто, можно пройти за 200 рублей, просто купив входной билет. Если в семье четыре человека, экономия составит около 8 тыс. рублей.

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