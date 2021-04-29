Более половины россиян заявили о готовности переучиться после пандемии

В исследовании участвовали 209 тыс. человек из 190 государств, в том числе около 17 тыс. из России.
«В ожидании последствий пандемии больше двух третей сотрудников в мире готовы пройти переобучение, в России — больше половины, 56%. Интерес к развитию новых навыков выше всего среди тех респондентов, которые находятся в начале или середине карьеры», — сказано в исследовании.
Как отмечают авторы, экономическая неопределенность, вызванная пандемией коронавируса, усугубила ситуацию, когда работники почти в каждой отрасли начали беспокоиться, что могут потерять работу из-за развития технологий.
Согласно опросу, за время пандемии опасения в связи с автоматизацией усилились у 41% респондентов во всем мире, в России этот показатель несколько ниже — 31,5%. Рост обеспокоенности особенно характерен для людей, работающих в финансовых учреждениях, телекоммуникационных и страховых компаниях.
Сотрудники, которые стремятся к переобучению, как правило, заняты в секторе услуг, работе с клиентами или продажах — почти три четверти опрошенных в мире с такими обязанностями заявили, что готовы к переквалификации, чтобы получить другую работу. Отмечается, что представители менее уязвимых секторов — здравоохранение и медицина, социальное обеспечение, наука и исследования — в целом выразили меньшую заинтересованность в смене карьеры. В России к этому списку добавляется сектор маркетинга и коммуникаций.
Как показало исследование, цифровые и информационные технологии занимают лидирующую позицию в списке потенциальных карьерных путей. Так, свыше 20% респондентов по всему миру, работающих в креативной сфере или сфере искусства, консалтинга и медиа, сообщили, что готовы переквалифицироваться для работы в цифровой сфере.
Отмечается, что офисные и управленческие должности, например, в управлении персоналом и маркетинге также вошли в число самых привлекательных направлений для смены карьеры.
По данным представленного в марте исследования сервиса «Работа.ру», более половины россиян (63%) готовы сменить текущее место работы. Отмечается, что чаще других специалистов хотели бы уволиться работники сферы охраны, представители области торговли и транспортной сферы.