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03:57 (мск), источник: МК.RU Хабаровск

В Хабаровском крае пенсионерам, прошедшим вакцинацию, раздадут яйца

В Хабаровском крае собираются раздать пенсионерам 1400 упаковок яиц.

Источник: МК.RU Хабаровск

Раздача продукта пройдет в пунктах вакцинации от COVID-19. Как сообщили в краевом минздраве, социально-ориентированный проект запустили совместно с птицефабриками региона к Пасхе. Предполагается, что жители края в возрасте 60 лет и старше, в период с 29 по 30 апреля прошедшие вакцинацию от коронавируса, получат по десятку яиц от местного производителя.

В проекте заявлены пункты вакцинации:

— В Хабаровске — Городская поликлиника № 16, филиал Королева 12 В, Городская поликлиника № 15, Городская поликлиника № 7, КДЦ «Вивея», «Уголок здоровья» в торгово-развлекательном комплексе «Броско Молл», поликлиника «Горбольницы № 10», Городская поликлиника № 11, «Уголок здоровья» в отделении «Сбера» на площади имени Ленина, Городская поликлиника № 3 и Городская поликлиника № 8.

— В Комсомольске-на-Амуре — поликлиника «Городской больницы № 4», Городская поликлиника № 9.

Кроме того, пункт вакцинации собираются открыть в хабаровском аэропорту. Однако там раздача яиц не планируется.

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