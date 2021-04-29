03:57 (мск), источник: МК.RU Хабаровск
В Хабаровском крае пенсионерам, прошедшим вакцинацию, раздадут яйца
В Хабаровском крае собираются раздать пенсионерам 1400 упаковок яиц.
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Раздача продукта пройдет в пунктах вакцинации от COVID-19. Как сообщили в краевом минздраве,
В проекте заявлены пункты вакцинации:
— В Хабаровске — Городская поликлиника № 16, филиал Королева 12 В, Городская поликлиника № 15, Городская поликлиника № 7, КДЦ «Вивея», «Уголок здоровья» в
— В
Кроме того, пункт вакцинации собираются открыть в хабаровском аэропорту. Однако там раздача яиц не планируется.