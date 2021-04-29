Завершен полет грузового корабля-рекордсмена #ПрогрессМС14— РОСКОСМОС (@roscosmos) April 29, 2021
Несгоревшие в атмосфере фрагменты корабля упали в 03:42 мск на «кладбище космических кораблей» в несудоходном районе южной части Тихого океана: https://t.co/svQCZfowEL
? Архив: @KudSverchkov pic.twitter.com/D66ts587Oe
10:48 (мск), источник: Газета.Ру
Грузовик-рекордсмен «Прогресс МС-14» свели с орбиты и затопили в Тихом океане
Российский грузовой корабль «Прогресс МС-14», который находился на орбите рекордное время среди «Прогрессов», был сведен с орбиты и сгорел в атмосфере в ночь на четверг, 29 апреля, передает