06:44 (мск), источник: ТАСС
Китай осуществил запуск базового модуля национальной космической станции
ПЕКИН, 29 апреля. /ТАСС/. Китай при помощи тяжелой
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Запуск был осуществлен с космодрома Вэньчан в южной провинции Хайнань. Базовый модуль получил название «Тяньхэ».
Базовый модуль «Тяньхэ» состоит из
После выведения в космос базового модуля «Тяньхэ» Китай планирует при помощи
В общей сложности монтаж всех узлов станции потребует около года и предусматривает по меньшей мере 11 запусков. Они включают в себя доставку на орбиту базового и двух лабораторных модулей, а также запуск четырех грузовых кораблей и четырех пилотируемых экспедиций с тайкунавтами.
Станция будет построена на высоте от 340 до 450 км (на низкой орбите). Она будет иметь
Она будет способна на постоянной основе принимать трех космонавтов, на временной — до шести (при смене экипажа).
Сборку станции на орбите планируется завершить в 2022 году. По оценке Китайской академии космических технологий, срок ее эксплуатации составит около 15 лет.