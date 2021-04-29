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10:20 (мск), источник: Газета.Ру

«Ящики Рейхсбанка вверяю вам»: нацистское золото найдено во дворце

«Охотники за сокровищами» сообщили об обнаружении нацистского тайника в Польше.

В Польше объявили об обнаружении тайника Генриха Гиммлера, в котором спрятаны 48 ящиков с золотом и другими сокровищами. Он находится в старинном дворце, в котором нацисты во время Второй мировой войны устроили бордель. В течение 60 лет за тайником приглядывала любовница офицера СС. В ближайшее время клад предполагается выкопать.

«Охотники за сокровищами» заявили о нахождении 10 тонн нацистского золота, которое в конце Второй мировой войны якобы украл и спрятал рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер, чтобы создать Четвертый рейх. На следующей неделе на территории дворца в Польше, который в качестве борделя использовали эсэсовцы, должны начаться раскопки, информирует Daily Mail. Планируется откопать 48 ящиков с золотом на общую сумму около 0,5 млрд фунтов. Отмечается, что там могут быть спрятаны и другие ценности.

Если верить «охотникам за сокровищами», они установили место нахождения «клада» по секретным документам и карте сокровищ потомков офицеров СС, принадлежавшим к секретной ложе.

Считается, что это знаменитое «золото Бреслау», пропавшее из полицейского управления в конце войны. Загадка исчезнувших ценностей не разгадана до сих пор.

Дворец XVIII века находится в деревне Минковские примерно в 50 км к востоку от Вроцлава. Он был построен прусским генералом Фредериком Вильгельмом фон Сайдлицом в стиле рококо. После Второй мировой войны дворец использовался Красной армией, польскими войсками, затем стал штаб-квартирой местного совета, детским садом и кинотеатром.

Среди найденных документов имеется письмо высокопоставленного офицера СС к некоей девушке, которая работала во дворце и позже стала его постоянной любовницей.

Некто фон Штейн пишет Инге: «Остальные 48 ящиков Рейхсбанка и все фамильные сундуки я вверяю вам. Только вы знаете, где они находятся».

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Кроме того, в военном дневнике другого офицера СС под псевдонимом Михаэлис указано расположение 11 тайников с золотом, а также украденными произведениями искусства, банковскими депозитами, религиозными артефактами и прочими ценностями в Нижней Силезии и Ополе.

«В оранжерее вырыт желоб, который является безопасным “домом” для доставленных ящиков и контейнеров, — сообщается в записи от 12 марта 1945 года. — 48 ящиков из Рейхсбанка в хорошем состоянии спрятаны, засыпаны землей и покрыты зелеными насаждениями. Да хранит нас провидение».

По словам главы Фонда Силезского моста Романа Фурманяка, который руководит «охотниками за сокровищами», золото спрятали автор дневника Махаэлис и профессор Грундман. Он в конце войны выбрал 11 секретных мест для операции Гиммлера. В Минковские этим занимался в том числе фон Штейн. Фурманяк характеризует его как жестокого человека, любившего причинять своим жертвам страдания, прежде чем их убить. Своей любовнице Инге фон Штейн приказал присматривать за тайником.

«Она верила, что ей предстоит пробыть там один-два года, а потом все закончится. Никто не думал тогда, что этот регион возьмет под контроль Советский Союз», — подчеркнул Фурманяк.

Он убежден, что сокровища остались нетронутыми, поскольку Инга проверяла тайник в течение 60 лет — до своей смерти.
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В 1945 году ей пришлось в течение двух месяцев скрываться в лесу от советских солдат. А после изгнания из этого района немцев и заселения территории поляками из Западной Украины Инга изменила внешность и вышла замуж за местного жителя.

Предполагается, что помимо золота Рейхсбанка в ящиках находится имущество ювелирных магазинов Бреслау (ныне Вроцлав) и ценности из частных коллекций богатых немцев, переданные эсэсовцам для спасения от наступающей Красной армии.

Об обнаружении дневника с описанием тайников с сокровищами Третьего рейха сообщалось еще в 2019 году. Так, офицер Эгон Олленхауэр писал о приказе Адольфа Гитлера спрятать 260 грузовиков с ценностями в 11 различных местах на территории Польши. Сам Олленхауэр выступал в этой операции как связующее звено между эсэсовцами и местными состоятельными людьми.

До этого дневник хранился в масонской ложе Кведлинбурга в земле Саксония-Анхальт.

В частности, в нем указывался тайник недалеко от Бреслау. Кроме того, в одном из тайников, согласно дневниковым данным, спрятаны семь картин, вывезенных нацистами из французских коллекций изобразительного искусства.

Подлинность дневника была подтверждена пятью научными институтами Германии.

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