В США задержали мужчину, пытавшегося пронести на себе в самолет 35 зябликов

В нью-йоркском аэропорту Джона Кеннеди сотрудники таможни задержали 36-летнего Кевина Андре Маккензи из Гайаны, который пытался на себе провезти в страну 35 маленьких птичек.
При досмотре у контрабандиста были обнаружены зяблики, которых он поместил в бигуди с сетками и спрятал в своих ботинках и на внутренней стороне куртки.
На допросе мужчина рассказал, что вез зябликов для участия в песенном конкурсе. За доставку ценных исполнителей заказчик из США пообещал ему три тысячи долларов. 500 долларов Маккензи уже получил в качестве задатка, пишет CNN.
По словам специального агента службы рыбных ресурсов и дикой природы США Кэтрин Маккейб, зябликов часто используют в птичьих конкурсах пения, где выигрывают те птицы, которые быстрее всех прощебечут 50 раз. Особенно в конкурсах востребованы зяблики из Гайаны. Кстати, птица, выигравшая соревнования, становится довольно ценной и может быть продана более, чем за 10 тысяч долларов.
Сотрудники таможни изъяли зябликов у незадачливого контрабандиста, а ему самому предъявили обвинения в незаконном импорте вьюрковых и отпустили под залог в 25 тысяч долларов.