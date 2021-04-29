В Исландии нашли каменную лодку конца света

Исследуя лавовую пещеру Сурсхедлир в Исландии, археологи из Брауновского университета неожиданно обнаружили каменное строение в форме корабля, наполненное жертвенными подношениями огненному великану.
Исследователи считают, что каменную лодку построили почти 1100 лет назад викинги, которые колонизировали остров. Именно в это время на лавовом поле Хадльмюндархрёйн извергался вулкан. Скорее всего, викинги связали извержение с угрозой Рагнарека — конца света и гибели богов в германо-скандинавской мифологии.
Археологи установили, что викинги вошли в пещеру, когда лава остыла. Они построили из камней подобие корабля и принесли жертвы Сурту — мифологическому огненному великану, который положит начало концу света.
В каменном корабле ученые обнаружили кости овец, коз, крупного рогатого скота, лошадей и свиней, сожженных при высоких температурах. Здесь же было обнаружено более 60 бусин, три из которых были привезены из Ирака, и минерал аурипигмент из Турции. Ученые считают, что такими подношениями викинги пытались успокоить великана и отсрочить Рагнарек.
В пещере были найдены и предметы более позднего времени. Около тысячи лет назад кто-то преподнес богам весы в форме креста. В это время в Исландии уже распространилось христианство.
Ранее считалось, что в Сурсхедлире, названном в честь Сурта, скрывались преступники, которые угоняли скот у фермеров и пастухов. Однако найденный корабль и другие предметы указывают на ритуальный характер этого места, заявляют исследователи статье, опубликованной в Journal of Archaeological Science.