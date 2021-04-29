Минобрнауки назвало регионы-лидеры по числу бюджетных мест в вузах

Министерство науки и высшего образования подвело итоги конкурса по распределению бюджетных мест в вузах на 2022−2023 годы, об этом РБК сообщили в министерстве.
Региональные власти и крупные региональные работодатели определяют, сколько им нужно профессионалов, а министерство в зависимости от работы вузов и успешности их выпускников выделяет учебным заведениям бюджетные места. Эффективность работы университетов зависит от среднего балла ЕГЭ, процента трудоустройства выпускников и т. д.
Вузы с наибольшим приростом бюджетных мест
В тройку региональных вузов без учета филиалов с наибольшим приростом бюджетных мест попали Уральский федеральный университет им. Б. Н. Ельцина — плюс 1767 мест при общем количестве более 9 тыс. бюджетных мест; Воронежский государственный лесотехнический университет — дополнительно 385 бюджетных мест при общем количестве 996 мест; Севастопольский госуниверситет с дополнительными 359 местами (более 2,5 тыс. мест в сумме). В пятерке Казанский федеральный университет (+346 мест) и Оренбургский госуниверситет (+318 мест).
«Добро пожаловать на пост»
Во второй пятерке, где университеты получили от 272 до 304 мест, — Волгоградский и Псковский государственные университеты, а также Сибирский федеральный и Восточно-Сибирский госуниверситеты технологий и управления. Замыкает десятку Тихоокеанский госуниверситет.
По данным Минобрнауки, общий объем бюджетных мест по различным программам высшего образования в 2022—2023 годах увеличился на более чем 11,5 тыс. мест по сравнению с предыдущим периодом. Всего же количество распределенных бюджетных мест исчисляется 588 тыс.
Регионы с наибольшим числом бюджетных мест
В министерстве уточняют, что 73% от общего объема бюджетных мест на 2022−2023 учебный год распределены в пользу регионов. Среди регионов-лидеров, которые получили наибольшее количество бюджетных мест без учеты Москвы и Санкт-Петербурга, первое место занимает Татарстан, где в пользу местных университетов и других образовательных учреждений распределено более 21 тыс. мест; на втором месте — Свердловская область и почти 19 699 мест, на третьем — Ростовская область с общим количеством в 19 тыс. бюджетных мест. Еще в пятерку вошла Новосибирская область, там на бюджет смогут претендовать 15 803 абитуриента, и Башкирия, которая получила 13 602 бюджетных места. В министерстве отмечают, что по приросту мест в университетах лидирующие позиции занимают Карачаево-Черкесиия, Мурманская и Псковская области.
Для Москвы и области Минобрнауки предоставило чуть более 105 тыс. бюджетных мест, а для Санкт-Петербурга и Ленинградской области — 50 724 места.
Каким специальностям досталось больше всего мест
По итогам конкурса больше всего мест с бюджетным финансированием получили инженерные и технические направления подготовки (251 033 места) и педагогические (75 788 мест). Медицинские специальности получили почти 53,5 тыс. мест, еще 41 тыс. мест отдали на сельскохозяйственные специальности.
Больше всего мест было распределено на программы бакалавриата (339 тыс.) и специалитета (чуть более 86 тыс. мест).
В недавнем интервью РБК министр науки и высшего образования Валерий Фальков объяснял, что министерство должно обеспечить качественное высшее образование в том числе через распределение бюджетных мест, а это, в свою очередь, вызывает на местах не всегда однозначную реакцию. «Надо смотреть в длинных циклах, 30−50 лет, понимать, что с абитуриентом будет через 10−15 лет. Готов ли он к работе в новой реальности? Он трудоустроится? Или университет живет в логике: наша задача — четыре года отучить, а там трава не расти. Мы с такими ректорами и университетами будем разговаривать очень жестко», — заявлял министр РБК.
В послании Федеральному собранию президент Владимир Путин заявил, что в 2021 году порядка 60% выпускников школ смогут поступить в вузы на бюджетные места, а в предстоящие два года в университетах появится дополнительно еще 45 тыс. таких мест, и не менее 70% будет отдано регионам.