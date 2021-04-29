11:46 (мск), источник: ТАСС
В России выявили 9 284 случая заражения коронавирусом за сутки. Это максимум с 17 апреля
Общее число инфицированных составляет 4 796 557.
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МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 9 284, это максимум с 17 апреля, когда был зафиксирован 9 321 заболевший. Общее число заразившихся увеличилось до 4 796 557, сообщили журналистам в четверг в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.
В относительном выражении прирост новых случаев составил 0,19%.
Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Республике Тыва (0,01%) и Республике Алтай (0,02%). Число выявленных за сутки случаев заражения составило 716 в
В настоящее время в России болеют 267 286 человек.
Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 8 442. Всего уже выздоровели 4 419 540 человек. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, осталась на уровне 92,1% от общего числа заразившихся.
Число летальных исходов