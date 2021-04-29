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11:46 (мск), источник: ТАСС

В России выявили 9 284 случая заражения коронавирусом за сутки. Это максимум с 17 апреля

Общее число инфицированных составляет 4 796 557.

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Источник: AP 2021

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 9 284, это максимум с 17 апреля, когда был зафиксирован 9 321 заболевший. Общее число заразившихся увеличилось до 4 796 557, сообщили журналистам в четверг в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

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В относительном выражении прирост новых случаев составил 0,19%.

Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Республике Тыва (0,01%) и Республике Алтай (0,02%). Число выявленных за сутки случаев заражения составило 716 в Санкт-Петербурге, 632 — в Московской области, 229 — в Ростовской области, 176 — в Самарской области и 174 — в Нижегородской области.

В настоящее время в России болеют 267 286 человек.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 8 442. Всего уже выздоровели 4 419 540 человек. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, осталась на уровне 92,1% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса возросло в России за сутки на 364 против 387 днем ранее. Всего от инфекции умер 109 731 пациент. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) выросла до уровня 2,29%, следует из данных штаба.

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