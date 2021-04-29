Работники питерской библиотеки сняли пародию на произошедшую там драку

В конце апреля в Российской национальной библиотеке в Санкт-Петербурге произошел неприятный инцидент. Там, в Ленинском зале, подрались два читателя, разнимать которых приехали сотрудники Росгвардии.
После появления новостей в СМИ, работники библиотеки решили рассказать подробности этой «интеллигентной» драки, но сделали это в шутливой форме. Пресс-служба записала забавный видеоролик в TikTok, в котором наглядно показала произошедший накануне конфликт в виде пародии на схватку двух героев компьютерной игры Mortal Kombat Саб-Зиро и Скорпиона.
Пресс-секретарь РНБ Андрей Тарасов пояснил, что «именно здесь, в этом месте, два пытливых ума нашли главный энергетический центр библиотеки и не захотели делить его ни с кем».
Судя по сюжету, два читателя не поделили стол на втором этаже читального зала. Поскольку никто не хотел уступать «лучшее место в зале», посетители перешли от слов к действиям и начали драться. Сообщалось, что один из участников инцидента был вынужден обратиться в травмпункт.