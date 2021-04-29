15:41 (мск), источник: Известия
Минпросвещения проверит школьные программы по истории
Министерство просвещения России проверит все школьные программы по истории на полноту сведений о Великой Отечественной войне.
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«Сегодня Министерство просвещения провело анализ учебников истории, вы знаете его результаты. Мы решили провести анализ и программ, по которым работают школы, в том числе и по истории, чтобы исторические события, в том числе Великая Отечественная война, основные этапы Великой Отечественной войны, были в полной мере представлены во всех школьных программах», — заявил министр просвещения Сергей Кравцов в ходе беседы с журналистами 29 апреля.
21 апреля Путин в ходе послания Федеральному собранию сообщил, что до сих пор открывает школьные учебники и с удивлением смотрит, что там написано.
В частности, в некоторых пособиях отсутствуют сведения о важных эпизодах Великой Отечественной войны, подчеркнул он.
После этого глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что ведомство проведет проверку содержания школьных учебников. Учебником, о котором говорил Путин, оказалось пособие, которое используется только в колледжах. Оно не содержит ошибок и искажений, но события Сталинградской битвы в тексте отражены слабо.