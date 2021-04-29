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15:47 (мск), источник: RTVi

Индийский вариант коронавируса обнаружили в Китае

В нескольких китайских городах выявили штамм коронавируса, который впервые обнаружили в Индии. Об этом 29 апреля сообщает государственный телеканал CGTN со ссылкой на заявление главного эпидемиолога КНР У Цзунью.

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Источник: AP 2021

Эксперт отметил, что чтобы прекратить распространение нового варианта вируса необходимо принимать профилактические меры. У Цзунью не сказал, в каких городах нашли индийский штамм.

Главный эпидемиолог отметил, что новые мутации будут появляться, пока не прекратится пандемия коронавируса, и чтобы остановить их возникновение и распространение нужны решительные меры сдерживания. У Цзунью добавил, что нужно уделить этим мерам особое внимание в связи с приближением праздника 1 мая.

Пандемия коронавируса началась в Китае в конце 2019 года. Для ее сдерживания власти вводили жесткий карантин и закрывали сообщение с многомиллионными городами. По официальным данным, с начала пандемии в Китае выявили 102 446 случаев заболевания, от которого умерли 4 845 человек.

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Люди в масках на одной из железнодорожных станций

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Традиционные закуски на уличном рынке

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Люди в масках на главной торговой улице

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Мужчина ест лапшу

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Девушка на главной торговой улице города

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Пассажирка автобуса

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Городская ярмарка

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На городском рынке

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Люди на городском рынке

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Танцы в одном из парков города

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76-летний Гун Синьхуа в защитной маске курит трубку на уличном рынке

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Мужчины на берегу реки Янцзы

За последние полгода по миру распространились варианты коронавируса, которые впервые обнаружили в Великобритании, Южной Африке и Бразилии. Как и индийский штамм они характеризуются повышенной заразностью по сравнению с первоначальной разновидностью, но, по мнению врачей, не усугубляют течение болезни.

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Вспышка коронавируса в Индии началась в последние недели. В стране ежедневно выявляют по несколько сотен тысяч заболевших. Их число уже превысило 18 млн, а жертвами болезни стали больше 200 тысяч человек.

28 апреля Россия заявила о предоставлении экстренной гуманитарной помощи Индии для борьбы с эпидемией. Всего туда пришлют 22 тонны различных грузов, в том числе 75 аппаратов ИВЛ, в которых Индия испытывает острую нехватку. Кроме того, с 1 мая Россия начнет поставлять в Индию вакцину «Спутник V», которую уже одобрил национальный регулятор.

В то же время с 27 апреля в российских аэропортах всех прилетающих из Индии тестируют на коронавирус. Россия возобновила авиасообщение с Индией в конце января и сняла ограничения на въезд граждан этой страны. Индия пока что не выдает россиянам туристические визы.

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