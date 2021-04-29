Попова призвала россиян провести майские праздники в кругу семьи

15:50 (мск), источник: ТАСС
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«Нужно, чтобы люди носили маски, чтобы была социальная дистанция и чтобы те праздники, которые на предстоят, мы провели в кругу семьи, отдельно, лучше на свежем воздухе. Если мы это сделаем, то через 10−14 дней мы увидим дальнейшее снижение [заболеваемости] и не увидим роста. Надо приостановить все планировавшиеся массовые мероприятия», — сказала она в четверг журналистам.
По словам Поповой, сейчас ситуация с коронавирусом в стране находится в «достаточно хрупком» равновесии.