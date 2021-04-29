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15:50 (мск), источник: ТАСС

Попова призвала россиян провести майские праздники в кругу семьи

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 апреля. /ТАСС/. Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала не проводить массовые мероприятия на майские праздники и провести их в кругу семьи.

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Источник: РИА "Новости"

«Нужно, чтобы люди носили маски, чтобы была социальная дистанция и чтобы те праздники, которые на предстоят, мы провели в кругу семьи, отдельно, лучше на свежем воздухе. Если мы это сделаем, то через 10−14 дней мы увидим дальнейшее снижение [заболеваемости] и не увидим роста. Надо приостановить все планировавшиеся массовые мероприятия», — сказала она в четверг журналистам.

По словам Поповой, сейчас ситуация с коронавирусом в стране находится в «достаточно хрупком» равновесии.

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