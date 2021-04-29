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16:33 (мск), источник: BBC News Русская служба

В Британии отчеканили монету весом 10 килограммов

Королевский монетный двор Великобритании выпустил самую большую монету в истории. Ее размер — 20 см, а вес — 10 кг.

Во время загрузки произошла ошибка.

На изготовление монеты номиналом в 10 тыс. фунтов ушло 400 часов, включая четыре дня полировки.

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Это последняя монета в коллекции Монетного двора под названием «Звери Королевы».

Серия пользуется огромным успехом у коллекционеров и нумизматов. Она посвящена 10 каменными статуям, которые выстроились на пути королевы Елизаветы II к Вестминстерскому аббатству во время ее коронации в 1953 году. Ее герои: лев, грифон, сокол, бык, мифический як, гончая, дракон, единорог и лошадь.

«Эта монета задает новый стандарт качества чеканки, сочетая в себе вековые традиции и инновационные технологии. С их помощью создано уникальное и великолепное произведение искусства», — заявила региональный директор Королевского монетного двора Клер Макленнан.

Главный мастер Монетного двора вручную обрабатывал монету, удаляя мелкие царапины перед ее полировкой.

Изготовлена только одна монета, и ее уже продали за шестизначную сумму неизвестному покупателю.

Во время загрузки произошла ошибка.
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