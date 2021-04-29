В Ирландии дрон случайно заметил затерянную средневековую лодку

Житель Ирландии Энтони Мерфи взял свой дрон и отправился искать дельфина, которого недавно заметили в реке Бойн недалеко от ее впадения в море.
Неожиданно вместо животного мужчина обнаружил под водой древнюю деревянную лодку. Ее было хорошо видно из-за сильного отлива, сообщает The Irish Times.
Выдолбленные из стволов деревьев лодки использовали в Ирландии со времен неолита до начала XIX века. В 2018 году в этой же реке местные рыбаки обнаружили останки лодки возрастом 5 тысяч лет. Всего же в реке Бойн было найдено не менее десятка древних лодок.
Снимок с дрона прокомментировали в Службе национальных памятников Ирландии. По словам экспертов, лодка была создана в промежутке с V по XVII век. Эксперты надеются ближе изучить находку, когда позволят погодные условия.