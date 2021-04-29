Опубликована самая детальная фотография Нью-Йорка разрешением в 120 гигапикселей

Компания по производству городских веб-камер EarthCam опубликовала самую детальную на сегодняшний день фотографию Нью-Йорка с беспрецедентным разрешением в 120 гигапикселей.
Чтобы сделать снимок, в компании использовали последнее изобретение — камеру GigapixelCam X80. Она создавалась для фотографий разрешением в 80 гигапикселей, но в этом случае компании удалось превзойти саму себя, сообщает PetaPixel.
Фотография была сделана с вершины 102-этажного небоскреба Эмпайр-стейт-билдинг. Камера сделала тысячи 61-мегапиксельных изображений, а затем сервер «сшил» их в одно изображение.
Представители компании шутят: если распечатать полученную фотографию, ее длина будет равняться длине 272 нью-йоркских хот-догов.