Питомцев переболевших коронавирусом хозяев бесплатно проверят на COVID-19

«Ведущие научно-исследовательские учреждения и лаборатории Россельхознадзора инициируют проведение диагностики домашних животных на COVID-19, живущих с людьми, которые переболели новой коронавирусной инфекцией, на безвозмездной основе», — говорится в сообщении.
Бесплатные исследования будут проводиться в Барнауле, Владимире, Калуге, Курске, Липецке, Москве, Новосибирске, Орле, Рязани, Самаре, Саранске, Туле, Тюмени, Чебоксарах и Челябинске до тех пор, пока не будет собран необходимый объем информации о распространении коронавируса среди животных в России. Диагностика позволит изучить вероятность передачи вируса от человека к животным и всесторонне оценить возможные риски.
Случаи заражения животных COVID-19 зарегистрированы в 27 странах мира. По данным Всемирной организации здравоохранения, восприимчивость к вирусу проявляют хорьки, норки, дикие и домашние кошки, собаки и другие животные.