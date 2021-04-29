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17:51 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Гваделупе обнаружили огромное доколумбовое захоронение

Тела в древнем могильнике похоронены особым образом.

Французские археологи в Гваделупе обнаружили сразу 113 могил доколумбовой эпохи. Это самый крупный по размеру могильник из когда-либо найденных на французской заморской территории в Карибском море.

Источник: INRAP

Находка была сделана в городе Лез-Абим в рамках подготовки к строительству жилого комплекса, сообщает INRAP. Сперва археологи обнаружили ямы с руинами столбов и множество керамических черепков, каменных орудий, костей грызунов, рептилий и птиц, панцирей крабов и раковин. Позже были обнаружены сами захоронения.

Источник: INRAP

Останки во взрослых и детских могилах были расположены особым образом. Умерших хоронили в положении сидя, с согнутыми руками и ногами. Только некоторых клали на спину или набок.

Сейчас ученым предстоит провести радиоуглеродное датирование и анализ ДНК останков. Предположительно, захоронения были сделаны в ХІ-ХІІІ веках нашей эры.

Источник: INRAP
Источник: INRAP
Источник: INRAP

Анна Лысенко

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