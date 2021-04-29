17:51 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Гваделупе обнаружили огромное доколумбовое захоронение
Тела в древнем могильнике похоронены особым образом.
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Французские археологи в Гваделупе обнаружили сразу 113 могил доколумбовой эпохи. Это самый крупный по размеру могильник из
Находка была сделана в городе
Останки во взрослых и детских могилах были расположены особым образом. Умерших хоронили в положении сидя, с согнутыми руками и ногами. Только некоторых клали на спину или набок.
Сейчас ученым предстоит провести радиоуглеродное датирование и анализ ДНК останков. Предположительно, захоронения были сделаны в ХІ-ХІІІ веках нашей эры.
Анна Лысенко