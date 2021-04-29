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17:56 (мск), источник: Новости Mail.ru

Житель Лас-Вегаса нашел у себя во дворе кости доисторического животного

Находке примерно 14 тысяч лет.

Мэтт Перкинс недавно переехал из Вашингтона в Лас-Вегас и сразу же приступил к строительству двухметрового бассейна на своем участке. Однако в конце апреля работы пришлось остановить — когда рабочие копали яму, то обнаружили в земле чьи-то кости.

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О страшной находке сразу же сообщили в полицию и стражи правопорядка выехали на место, чтобы провести экспертизу.

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К счастью, останки оказались не человеческими, а потому к их изучению подключился палеонтолог Джошуа Бонд из научного центра Невады.

По оценке специалиста, кости могли принадлежать лошади или подобному млекопитающему, жившему на Земле около 14 тысяч лет назад во времена ледникового периода.

Как рассказал Бонд, место, где строители выкопали кости, когда-то давно было водоемом. Судя по всему, найденное животное упало в воду и там погибло.

Исследователям еще предстоит изучение необычной находки, после чего ее вернут Перкинсу — по закону США, все обнаруженные окаменелости принадлежат владельцам собственности, где они были найдены. Так что удачливый американец сможет продать кости древнего животного и неплохо заработать, сообщает KTNV.

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Екатерина Гура

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