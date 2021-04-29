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19:41 (мск), источник: Life.ru

Уже пять регионов РФ продлили майские праздники на 11 мая

Кроме того, в некоторых субъектах дополнительным выходным днём объявили 13 мая.

Источник: РИА "Новости"

Пять регионов России продлили на день длинные выходные по случаю майских праздников. Пока что дольше отдыхать будут в Адыгее, Ставропольском и Краснодарском краях, а также в Пензенской и Саратовской областях.

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Это связано с тем, что 11 мая празднуется Радоница — единый день поминовения усопших.

Тем временем в Адыгее, Башкирии и Татарстане дополнительным выходным днём объявили 13 мая по случаю мусульманского праздника Ураза-Байрам, говорят в пресс-службах руководителей этих республик. В Крыму по этому же случаю выходным днём сделали 14 мая.

Напомним, решение о длинных выходных было принято Владимиром Путиным по просьбе Роспотребнадзора. Так, нерабочими днями в России объявлен период с 1 по 10 мая включительно. Большинство россиян планируют провести эти дни дома или на даче. Ещё 11% отправятся в путешествие по России, а 2% уедут за границу.

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