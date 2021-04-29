ВЦИОМ пересчитал россиян, готовых вакцинироваться

Число людей, готовых сделать прививку против COVID-19 и одобряющих массовую вакцинацию, постепенно увеличивается. Об этом свидетельствуют данные опроса, представленные ВЦИОМом и АНО «Национальные приоритеты» (работает над проектом «Стопкоронавирус.рф»). Исследование прошло в апреле, в нем приняли участие 3,2 тыс. человек.
Опрос показал, что 11% респондентов уже сделали прививку от коронавируса, 46% стали бы делать прививку себе или членам семьи, 39% не стали бы.
При этом 70% респондентов признают, что вакцинация «определенно позволит» (28%) или «скорее позволит» (42%) предотвратить распространение коронавируса. 12% опрошенных являются убежденными «антипрививочниками», 28% в принципе не доверяют вакцинам от коронавируса, не только российским.
Больше готовых сделать прививку среди мужчин (39%), чем среди женщин (28%). При этом чем старше люди, тем охотнее они вакцинируются.
Среди людей в возрасте 45−54 лет готовы сделать прививку 34%, в возрасте 55+ — 41%. Среди молодых людей (18−24 года) согласны вакцинироваться только 25%, в категории 25−34 года — уже 30%.
На желание вакцинироваться «положительно» влияет также тяжесть перенесенной болезни, говорит руководитель дирекции стратегии, аналитики и исследований АНО «Национальные приоритеты» Юлия Грязнова. Однако личный опыт менее значим, чем фактор доверия — как друг другу, так и общественным институтам. Чем более позитивно человек оценивает действия властей во время пандемии, тем он больше доверяет российской вакцине, говорят авторы исследований. Так, 82% тех, кто сделал прививку, оценивают действия федеральных властей положительно. Среди тех, кто дает им отрицательную оценку, 60% не доверяют ни одной вакцине, 19% не доверяют российским. Отметим, чем моложе респонденты, тем критичнее они оценивают власть.
Среди факторов, влияющих на решение вакцинироваться, чаще всего люди называли страх заболеть и заразить родственников (40%) и желание остановить пандемию коронавируса (40%). 14% опрошенных выразили надежду, что привитым разрешат ездить за границу. У участников также поинтересовались, что мешает им сделать прививку. Большинство (38%) сказало об опасности побочных явлений после вакцинации. Еще 33% хотят подождать, пока будет больше данных о тех, кто привился. 28% опрошенных не доверяют вакцине, 11% собираются, но не успели, 6% — «просто лень». 6% рассказали о нехватке в их регионе вакцины, и еще 6% респондентов уверены, что пандемия пошла на спад. При этом 10% опрошенных назвали эпидемию коронавируса, как и необходимость вакцинации, обманом.
У участников исследования также спросили, какие страны лучше всего справились с эпидемией. 59% заявили, что это Китай, 56% — Россия и 24% — Израиль.
«В обществе нет больших сомнений в том, что процессы массовой вакцинации являются продуктивными в борьбе с пандемией», — прокомментировал результаты исследования директор по работе ВЦИОМа с органами государственной власти Кирилл Родин.
Однако, по словам эксперта, ключевыми в вопросе нежелания прививаться являются именно страхи, вызванные неизвестностью: «Это говорит о том, что необходимо усиливать информационную кампанию и предъявлять людям практические примеры эффективности вакцины».
Основатель центра социального проектирования «Платформа» Алексей Фирсов, в свою очередь, призвал «снизить социологический оптимизм»: «Социально одобряемых ответов достаточно много. Люди декларативно настроены на вакцинацию. Но мы сейчас подошли к сложному периоду, когда сняты сливки: осознанная часть общества, которая ждала вакцину и была готова прививаться, постепенно выбирается. Дальше есть зона сопротивления и так называемая средняя зона».
«На фоне положения в других странах нам кажется, что опасный период пройден. Это расслабляет и отражается на желании вакцинироваться», — заявил Фирсов.
Эксперт считает, что положительно могли бы сказаться «меры средней жесткости» — например, связанные с возможностью выезжать за границу или работать. Нынешний сценарий, основанный на убеждении делать прививку, Алексей Фирсов назвал «мягким».
Замдиректора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов призвал продолжать придерживаться мер профилактики коронавируса и вакцинироваться. «Согласно последней статистике ВОЗ, в целом в мире только 2% населения перенесли новую коронавирусную инфекцию. То есть вирусу есть куда развиваться, а мы с вами наивны и беззащитны».
Наталья Костарнова