Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Кто имеет право на новые детские пособия Президент поручил расширить поддержку семей с детьми
Фоторепортажи
10Животные Чернобыля
16Индия бьет рекорды по числу заболевших коронавирусом
19:47 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

ВЦИОМ пересчитал россиян, готовых вакцинироваться

Большинство россиян признают, что вакцинация поможет справиться с пандемией COVID-19. К такому выводу пришли социологи из ВЦИОМа и АНО «Национальные приоритеты». При этом 39% опрошенных заявили, что не будут делать прививку, а 28% в принципе не доверяют вакцинам от коронавируса. 10% граждан РФ все еще называют пандемию обманом.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
20:37 (мск)Болгария объявила об открытии границ для россиян
Новости по темеПолная статистика
Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Число людей, готовых сделать прививку против COVID-19 и одобряющих массовую вакцинацию, постепенно увеличивается. Об этом свидетельствуют данные опроса, представленные ВЦИОМом и АНО «Национальные приоритеты» (работает над проектом «Стопкоронавирус.рф»). Исследование прошло в апреле, в нем приняли участие 3,2 тыс. человек.

Опрос показал, что 11% респондентов уже сделали прививку от коронавируса, 46% стали бы делать прививку себе или членам семьи, 39% не стали бы.

При этом 70% респондентов признают, что вакцинация «определенно позволит» (28%) или «скорее позволит» (42%) предотвратить распространение коронавируса. 12% опрошенных являются убежденными «антипрививочниками», 28% в принципе не доверяют вакцинам от коронавируса, не только российским.

Больше готовых сделать прививку среди мужчин (39%), чем среди женщин (28%). При этом чем старше люди, тем охотнее они вакцинируются.

Среди людей в возрасте 45−54 лет готовы сделать прививку 34%, в возрасте 55+ — 41%. Среди молодых людей (18−24 года) согласны вакцинироваться только 25%, в категории 25−34 года — уже 30%.

На желание вакцинироваться «положительно» влияет также тяжесть перенесенной болезни, говорит руководитель дирекции стратегии, аналитики и исследований АНО «Национальные приоритеты» Юлия Грязнова. Однако личный опыт менее значим, чем фактор доверия — как друг другу, так и общественным институтам. Чем более позитивно человек оценивает действия властей во время пандемии, тем он больше доверяет российской вакцине, говорят авторы исследований. Так, 82% тех, кто сделал прививку, оценивают действия федеральных властей положительно. Среди тех, кто дает им отрицательную оценку, 60% не доверяют ни одной вакцине, 19% не доверяют российским. Отметим, чем моложе респонденты, тем критичнее они оценивают власть.

Новость
Никита Михалков вакцинировался от коронавируса

Среди факторов, влияющих на решение вакцинироваться, чаще всего люди называли страх заболеть и заразить родственников (40%) и желание остановить пандемию коронавируса (40%). 14% опрошенных выразили надежду, что привитым разрешат ездить за границу. У участников также поинтересовались, что мешает им сделать прививку. Большинство (38%) сказало об опасности побочных явлений после вакцинации. Еще 33% хотят подождать, пока будет больше данных о тех, кто привился. 28% опрошенных не доверяют вакцине, 11% собираются, но не успели, 6% — «просто лень». 6% рассказали о нехватке в их регионе вакцины, и еще 6% респондентов уверены, что пандемия пошла на спад. При этом 10% опрошенных назвали эпидемию коронавируса, как и необходимость вакцинации, обманом.

У участников исследования также спросили, какие страны лучше всего справились с эпидемией. 59% заявили, что это Китай, 56% — Россия и 24% — Израиль.

«В обществе нет больших сомнений в том, что процессы массовой вакцинации являются продуктивными в борьбе с пандемией», — прокомментировал результаты исследования директор по работе ВЦИОМа с органами государственной власти Кирилл Родин.
Новость
Роспотребнадзор допустил осложнение ситуации с коронавирусом к осени

Однако, по словам эксперта, ключевыми в вопросе нежелания прививаться являются именно страхи, вызванные неизвестностью: «Это говорит о том, что необходимо усиливать информационную кампанию и предъявлять людям практические примеры эффективности вакцины».

Основатель центра социального проектирования «Платформа» Алексей Фирсов, в свою очередь, призвал «снизить социологический оптимизм»: «Социально одобряемых ответов достаточно много. Люди декларативно настроены на вакцинацию. Но мы сейчас подошли к сложному периоду, когда сняты сливки: осознанная часть общества, которая ждала вакцину и была готова прививаться, постепенно выбирается. Дальше есть зона сопротивления и так называемая средняя зона».

«На фоне положения в других странах нам кажется, что опасный период пройден. Это расслабляет и отражается на желании вакцинироваться», — заявил Фирсов.

Эксперт считает, что положительно могли бы сказаться «меры средней жесткости» — например, связанные с возможностью выезжать за границу или работать. Нынешний сценарий, основанный на убеждении делать прививку, Алексей Фирсов назвал «мягким».

Замдиректора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов призвал продолжать придерживаться мер профилактики коронавируса и вакцинироваться. «Согласно последней статистике ВОЗ, в целом в мире только 2% населения перенесли новую коронавирусную инфекцию. То есть вирусу есть куда развиваться, а мы с вами наивны и беззащитны».

Наталья Костарнова

 В России появилось 3 миллиона финансовых наркоманов
Медведев рассказал, как будут переходить на четырехдневку
Захарова: Россия приветствует заявление Байдена
Пять регионов РФ продлили майские праздники на 11 мая
Медведев предложил ввести четырехдневку в регионах
Вильфанд пообещал россиянам «розовый» май
Американский штат засыпало гигантским градом (видео)
Таиланд с 1 мая вводит новые ограничения
Киргизия и Таджикистан договорились прекратить огонь
Gnezdo.ru
ВМФ РФ подготовил "жёсткую" встречу ВМС Британии
Касается всех водителей: сюрприз с 1 июля
Какая судьба ждет российский рубль
Вот почему вдова Мягкова не появилась на кладбище
Hi-Tech
Названы самые популярные смартфоны в мире Итоги первого квартала
Авто
В России выберут «Внедорожник года» В список для голосования вошли более 150 автомобилей, разделенных на десять номинаций
Кино
Волкова, Климова, Кока, Лобода на премьере фильма с Реввой В рамках ММКФ состоялся звездный показ «Прабабушки легкого поведения»
Товары для дома
Одеяло с рукавами и шелковая маска: выбираем уютные вещи
Как спасти вещи от катышков (фото)
Ресторан на дому: выбираем посуду и аксессуары
16 товаров для дома, которые экономят ваше время
Дети
5-летняя дочь Кети Топурия снялась в фотосессии в маминых туфлях Певица устроила съемку с девочкой
Леди
Дети, которых не было: что такое перинатальные потери Ежедневно в России не рождаются 344 малыша
Новости партнеров
Булавка может спасти жизнь пациента в случае инсульта
Какие изменения нужны России: пройди короткий опрос
Телеведущая оказалась в неловком положении из-за прозрачного стола
Пенсии работающим пенсионерам повысят уже с мая
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь