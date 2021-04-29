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19:24 (мск), источник: Ведомости

Роспотребнадзор допустил осложнение ситуации с коронавирусом к осени

Коронавирус приобретает признаки сезонного заболевания, поэтому к осени ситуация с заболеваемостью может усложниться, заявила журналистам руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

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Источник: РИА "Новости"

«Инфекция приобретает признаки сезонного заболевания, поэтому к осени мы предполагаем возможное осложнение ситуации. Чтобы это не случилось раньше, нужно соблюдать все требования», — сказала Попова (цитата по ТАСС).

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что с наступлением осенне-зимнего эпидемического сезона ситуация с распространением коронавируса продолжает осложняться. Мэр Москвы Сергей Собянин также предположил, что ситуация с заболеваемостью осенью может усложниться.

По данным оперативного штаба на 29 апреля, в России за сутки выявили 9284 новых случая коронавируса, 8442 человека выздоровели, 364 скончались. Всего в стране зарегистрировано более 4,7 млн заражений и свыше 109 000 летальных исходов. Наибольшая заболеваемость отмечается в Москве и Санкт-Петербурге.

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