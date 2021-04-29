Никита Михалков вакцинировался от коронавируса

«Я только привился, результата пока не знаю… Я могу по своему опыту сказать, что я вакцинировался, потому что понял, что теряю бдительность: хожу, общаюсь. Я стал ловить себя на том, что забыл маску. Где тебя бахнет — бог его знает где», — заявил Михалков журналистам (цитата по «РИА Новости»).
В мае 2020 года с эфира «России 24» был снят выпуск авторской программы Никиты Михалкова «Бесогон ТВ» «У кого в кармане государство?». В этом выпуске он предлагал поговорить о том, как может измениться мир после пандемии коронавируса. В частности, он говорил про миллиардера Билла Гейтса, который якобы под видом вакцинации хочет чипировать людей. Гейтс назвал теорию чипирования слишком глупой, чтобы опровергать. Он заявил, что обеспокоен популярностью подобных теорий, так как отказ от вакцинации приведет лишь к увеличению количества смертей от вируса.