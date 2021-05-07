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7 мая, источник: Новости Mail.ru

Тест: Что вы помните о Великой Отечественной войне из школьных уроков истории?

Ключевые события и даты, которые должен знать каждый.

Великая Отечественная война занимает одно из ключевых мест в истории нашей страны. Ей посвящено немало часов в школьных уроках истории, а вопросы об этой войне обязательно входят во все важные тесты и экзамены. Сможете ли вы вспомнить то, что учили еще в школе?

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