7 мая, источник: Новости Mail.ru
Тест: Что вы помните о Великой Отечественной войне из школьных уроков истории?
Ключевые события и даты, которые должен знать каждый.
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Ключевые события и даты, которые должен знать каждый.
Великая Отечественная война занимает одно из ключевых мест в истории нашей страны. Ей посвящено немало часов в школьных уроках истории, а вопросы об этой войне обязательно входят во все важные тесты и экзамены. Сможете ли вы вспомнить то, что учили еще в школе?
Екатерина Гура