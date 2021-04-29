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19:07 (мск), источник: Новости Mail.ru

Посетителей ресторанов в Китае будут штрафовать за недоеденные блюда

В стране начали бороться с переизбытком пищевых отходов.

Источник: AP 2021

В четверг, 29 апреля, на заседании Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей был принят неординарный закон по борьбе с перерасходом еды.

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По словам пресс-секретаря комиссии Занга Тевейя, этот закон дает определение пищевых отходов и направлен на их снижение, а потому предусматривает ряд мер и штрафов касающихся еды.

Например, заказывать еду в общепите теперь надо будет с умом — за недоеденную порцию посетителям ресторанов и кафе может грозить денежный штраф.

Изменения коснулись и банкетов чиновников, так как именно они в первую очередь должны подавать гражданам положительный пример. Количество еды и форма подачи на банкетах теперь будут прописаны отдельно в соответствии с новыми нормами и стандартами.

Новый закон является продолжением государственной кампании «Чистая тарелка» по бережному отношению к продуктам, запущенной в августе 2020 года.

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Сообщается, что ежегодно Китай теряет около 35 миллиардов килограмм зерна на этапах хранения, транспортировки и переработки, тем временем как в городах ежедневно выбрасывается около 50 тонн пищевых отходов, сообщает Xinhua.

Екатерина Гура

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