00:18 (мск), источник: Новости Mail.ru
День в истории: 3 мая
Всемирный день Солнца, день рождения спама и другие события этого дня в истории.
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В 1993 году Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 3 мая Всемирным днем свободы печати. Эта дата была выбрана в ознаменование Виндхукской декларации по содействию обеспечения независимости и плюрализма африканской печати, принятой 3 мая 1991 года.
Этот день является напоминанием международному сообществу о том, что свобода печати и свобода выражения мнений — это основные права, закрепленные во Всеобщей декларации прав человека, и мы должны сделать все, чтобы их защитить.
Начиная с 1994 года в разных странах 3 мая отмечается День Солнца. Чтобы напомнить, что без Солнца нет жизни на Земле, Европейское отделение Международного общества солнечной энергии организует на добровольной основе ежегодное проведения Дня Солнца.
Солнце — ближайшая к Земле звезда, все другие находятся от нас неизмеримо дальше. Для Земли Солнце — мощный источник космической энергии. Оно дает свет и тепло, необходимые для растительного и животного мира, и формирует важнейшие свойства атмосферы нашей планеты.
3 мая 1905 года американский изобретатель и основатель фирмы Parker Pen Company Джордж Паркер запатентовал свою первую письменную ручку с механической системой набора чернил, которая представляла собой резиновый мешочек. Это позволило значительно повысить удобство пользования перьевой ручкой. До этого момента чернила в ручку заливались пипеткой.
А уже в 1906 году на рынок была выпущена ручка EMBLEM с нанесенными на нее эмблемами тайных обществ. Эта ручка стала прототипом современных изделий, предназначенных для корпоративных рынков.
3 мая 1957 года вышло Постановление Совета Министров СССР и ЦК КПСС «О порядке передачи колхозного имущества при преобразовании колхозов в совхозы». В период с 1954 по 1981 годы в совхозы было преобразовано 27 859 колхозов.
В первую очередь преобразовывались колхозы, задолжавшие государству за технику, приобретенную ими в ходе реорганизации
В отличие от колхозов, являвшихся кооперативными объединениями крестьян, созданными на их собственные средства, совхозы были государственными предприятиями. Работающие в совхозах были наемными работниками, получавшими фиксированную заработную плату, а в колхозах использовались трудодни.
3 мая считается днем рождения спама в связи с тем, что в этот день в 1978 году было отправлено первое официально зарегистрированное нежелательное рекламное сообщение.
Первое
И хотя спам появился почти сорок лет назад, лишь в 1990-е годы мир узнал истинный масштаб «стихийного бедствия», в которое превратился спам. Такое название «электронному мусору» дал в 1993 году системный администратор Usenet Джоэл Фер.
По данным статистики, до 85% всех электронных сообщений, рассылаемых в Сети на сегодняшний день, — это спам. Он широко используется для осуществления самых разнообразных преступных, мошеннических операций, в том числе и для похищения информации о банковских счетах.