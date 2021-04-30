МЧС запустило мультимедийный проект памяти пожарных, погибших при исполнении долга

«В День пожарной охраны, 30 апреля, МЧС России запускает мультимедийный проект в память о погибших при исполнении служебного долга огнеборцах — “Книга памяти”. Это первый подобный проект, реализуемый ведомством, содержащий уникальные архивные материалы», — сказали в пресс-службе.
В проекте представлены 457 историй пожарных и спасателей, материалы о 243 мемориальных досках, 133 памятниках и 118 музейных образованиях МЧС. Информация представлена за период с 1990 по 2020 год. Также в «Книге памяти» записаны подвиги пожарных, спасателей и горноспасателей, погибших во время чрезвычайных ситуаций, воспоминания сослуживцев о них.
«В перспективе планируется разработать раздел, посвященный значимым событиям и спасательным операциям в истории ведомства», — добавили в МЧС.
Проект размещен по адресу: memory.mchs.gov.ru/. «Книга памяти» адаптирована для различных платформ и разрешений экрана. Также к выпуску подготовлена ее печатная версия.