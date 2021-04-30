Водителей ждут проверки на хронический алкоголизм и наркоманию

«Ъ» ознакомился с проектом приказа Минздрава, устанавливающего новые правила освидетельствования водителей и кандидатов в водители. Речь идет о медсправках для получения и продления прав. Документ проходит оценку в Аналитическом центре при правительстве в рамках «регуляторной гильотины». Действующий приказ № 344н 2015 года отменят, новый вступит в силу с 1 января 2022 года.
Ключевое изменение касается проверок граждан на хронический алкоголизм. Минздрав пытается ввести такое тестирование с 2019 года («Ъ» рассказывал об этом). Тогда ведомство предложило поправками к 344-му приказу обязать граждан сдавать кровь на наличие карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT-тест) — специфического маркера, указывающего на наличие хронического заболевания. Нововведения должны были вступить в силу в ноябре 2019 года. Однако выяснилось, что из-за дороговизны тестов процедура получения медсправки подорожает в 10−13 раз (в ряде регионов ожидалось увеличение цен до 3−5 тыс. руб.). По всей стране выстроились очереди из граждан, желавших получить документ по старым ценам. После этого инициативу резко раскритиковал Владимир Путин. В итоге Минздрав перенес срок вступления новых правил на 2022 год, пообещав доработать документ.
Теперь в тексте приказа вместо CDT-тестов появился более общий термин — «лабораторные исследования крови и (или) мочи на определение хронического употребления алкоголя».
Ранее в Минздраве пояснили, что помимо CDT-тестов есть и другие способы определить алкоголизм. Однако, какими конкретно методами будут выявлять болезнь, приказ не уточняет. Из него следует, что граждан будут направлять на исследования в случаях, если врач заметил признаки хронического алкоголизма, а в случае, когда водитель возвращает права после лишения, например понес наказание за пьяное вождение по решению суда, процедура будет обязательной. При «положительных результатах исследований», то есть при выявлении в биоматериале веществ, указывающих на болезнь, гражданина направят на полноценное обследование в специализированную клинику (наркодиспансер) для постановки диагноза.
Еще одним новым испытанием станет проверка мочи на «наличие психоактивных веществ» (опиатов, каннабиноидов, кокаина, метадона и пр.). Такое тестирование также было заложено в поправках к приказу 2019 года. Мочу надо будет сдать тем, у кого врач выявил «признаки» заболевания (наркозависимости), а также тем, кто возвращает права после лишения. Запрещенные вещества определяются двухэтапным химико-токсикологическим исследованием (ХТИ). Сначала моча исследуется экспресс-методом (так называемое предварительное ХТИ, результат готов в течение двух часов), и если найдены следы запрещенных веществ, то проводится «подтверждающее» исследование. На доставку биоматериала в лабораторию при этом не должно уходить более десяти дней, само исследование не должно длиться более трех дней.
Напомним, «психические расстройства и расстройства поведения, связанные с употреблением психоактивных веществ» являются официальными противопоказаниями к управлению автомобилем, следует из постановления правительства № 1604 от 2014 года. К ним относятся в том числе хронический алкоголизм, наркомания и «синдром зависимости» от различных других веществ.
В Минздраве на запрос «Ъ» комментарий не предоставили.
Между тем нововведения коснутся нескольких миллионов человек: по данным ГИБДД, в 2020 году права получили 1,2 млн граждан, еще 4,7 млн удостоверений было выдано взамен просроченных, похищенных и т. д.
Весьма вероятно, что под новой обтекаемой формулировкой все равно будут скрываться «дорогостоящие и недостоверные» CDT-тесты, предполагает профессор кафедры психиатрии и наркологии Медуниверситета им. И. М. Сеченова Юрий Сиволап. Отметим, «Ъ» обнаружил массовые закупки таких тестов региональными наркодиспансерами в 2019—2020 годах на портале госзакупок. «Лабораторных маркеров какого-либо психического расстройства, включая алкогольную зависимость, не существует, — пояснил “Ъ” господин Сиволап.— Карбогидрат-дефицитный трансферрин может лишь указывать на то, что человек, возможно, употребляет алкоголь, при этом нельзя исключить и ложноположительных результатов». Для полноценного диагностирования нужно оценивать клиническую картину, которую «компетентный врач» может сформировать в беседе с гражданином, учитывая в том числе и лабораторные исследования, поясняет эксперт.
«Направлять человека на углубленное обследование в наркодиспансер после получения результатов исследования — ненужная процедура, — считает господин Сиволап.— Диагноз депрессии, шизофрении, панического расстройства или алкогольной зависимости ставится в кабинете врача на основе формализованных диагностических критериев». Что касается обязательных тестов на наркотики в моче, по мнению Юрия Сиволапа, надо исходить из принципа презумпции невиновности и презумпции психического здоровья гражданина. «Если гражданин не состоит на учете, если не является преступником, не был замечен в употреблении наркотиков и его нет в полицейской картотеке, то ему следует выдавать права по максимально упрощенной процедуре», — говорит он.
Биоматериалы на наркотики и хронический алкоголизм должны проверяться только у водителей, которые при управлении автомобилем увеличивают риск возникновения ДТП, входящих в так называемую группу риска, — остальным достаточно пройти обязательные предварительные исследования, считает начальник отдела изучения проблем нормативного правового и аналитического обеспечения Научного центра безопасности дорожного движения МВД Кирилл Баканов (его мнение отражено в опубликованной на днях монографии о предупреждении пьяного вождения).
В 2019 году ведомство разработало законопроект по переводу медсправок в электронный вид («Ъ» сообщал об этом). Предполагается, что к 1 июля 2022 года полиция и Минздрав наладят цифровой обмен информацией о водителях через единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения, данные туда будут передавать государственные и частные клиники. Поправки, по данным «Ъ», находятся в правительстве и в Госдуму еще не вносились.
Иван Буранов