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10:35 (мск), источник: Ведомости

В России начали выпускать вакцину от коронавируса для животных

Институт Россельхознадзора выпустил первую партию вакцины от коронавируса для животных в объеме 17 тыc. доз, сообщила советник руководителя ведомства Юлия Мелано.

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Источник: AP 2021

По ее словам, партия уже забронирована и в ближайшее время поступит в несколько городов и регионов России. «Российский рынок активно выражает заинтересованность в приобретении вакцины «Карнивак-Ков» для профилактики новой коронавирусной инфекции у животных COVID-19 производства ФГБУ «ВНИИЗЖ», — рассказала Мелано.

Российская вакцина стала первым в мире зарегистрированным препаратом для защиты животных от коронавируса.

Интерес к препарату проявили компании из Германии, Греции, Польши, Австрии, Казахстана, Таджикистана, Малайзии, Таиланда, Кореи, Ливана, Ирана, Аргентины. Около 20 организаций готовы провести переговоры по регистрации и поставкам вакцины в свои страны. Сейчас готовится досье на регистрацию препарата за рубежом, в том числе в ЕС.

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