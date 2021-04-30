Роскомнадзор: Twitter до 15 мая должен привести свою работу в соответствие с законами РФ

«Руководство соцсети было вновь проинформировано о необходимости удалить всю запрещенную информацию в срок до 15 мая», — говорится в сообщении.
Twitter удалила 60% запрещенной в РФ информации, до 15 мая ей нужно удалить еще 1 тыс. материалов. «После принятия 10 марта 2021 года мер по замедлению на территории РФ трафика Twitter, администрация социальной сети удалила или заблокировала 60% материалов с запрещенной в России информацией — детской порнографией, пронаркотическим и суицидальным контентом. Доступными остаются свыше 1 тыс. противоправных материалов», — говорится в сообщении Роскомнадзора, где отмечено, что администрация соцсети выразила готовность удалить или заблокировать оставшийся противоправный контент.
Роскомнадзор и Twitter достигли договоренности о создании прямой линии связи между подразделениями ведомства и службой модерации соцсети «На встрече также была достигнута договоренность об организации прямой линии связи между подразделениями Роскомнадзора и службой модерации Twitter», — говорится в сообщении.
Кроме того, администрация соцсети сообщила о подготовке дорожной карты, с помощью которой Twitter полностью приведет свою деятельность в РФ в соответствие с российским законодательством.