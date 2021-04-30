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11:17 (мск), источник: Ведомости

В России за сутки выявили 8731 новый случай коронавируса

В России за последние сутки коронавирус выявили у 8731 человека, следует из статистики оперштаба на 30 апреля. Скончались 397 заболевших. Общее число случаев заражения в стране достигло 4 805 288. Умерли за все время пандемии 110128 человек.

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Источник: РИА "Новости"

Вчера, 29 апреля, оперштаб сообщил о 9284 новых случаях.

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В Москве за сутки выявили 2662 случаея заражения коронавирусом, выздоровели 2008 человек, скончались 57 пациентов. В Москве всего 1 092 811 случаев болезни. В топ-5 по приросту заболевших за сутки также вошли Санкт-Петербург (+725), Московская (+651), Ростовская (+230) и Нижегородская (+171) области.

За сутки в России полностью выздоровели 8406 человек. Общее число выздоровевших возросло до 4 427 946. Продолжают лечение 267 214.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 150 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 3,1 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США — более 32 млн случаев, Индии (более 18,7 млн), Бразилии (свыше 14,5 млн) и Франции (свыше 5,6 млн). Россия по этому показателю занимает шестое место в мире.

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