12:04 (мск), источник: ТАСС Наука
Археологи обнаружили место погребения наследников Александра Невского
Саркофаги обоих князей предположительно находятся в
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
ТАСС, 30 апреля. Российские археологи выяснили, где точно похоронили двух последних правителей
«Два княжеских саркофага находились на одной линии в южной части собора: отец был погребен в восточном углу, в боковой части алтаря, а сын — в западной части, тоже престижной и важной южной части храма», — объяснил руководитель
Открытие археологи совершили во время раскопок на территории
Одна из них проходила в 1891—1894 годах. Тогда затерялись надгробные плиты, которые указывали на место захоронения князей Дмитрия Александровича и Ивана Дмитриевича — непосредственных потомков Александра Невского. Поэтому историки не знали, где точно находятся усыпальницы последних правителей
Долгое время ученые считали, что останки князей покоятся в
В пользу этого говорит сразу несколько факторов: например, по стилю изготовления он похож на усыпальницы времен домонгольской
Кроме того, археологи обнаружили в северной части храма еще один каменный саркофаг. Его происхождение и предназначение пока остается неизвестным. Единственное, что пока выяснили ученые — это то, что он относится ко второй половине XV века или к началу XVI века.
«Этот каменный гроб, возможно, был последним пристанищем одного из воевод Переславля уже московского периода. Находка антропоморфного цельнокаменного саркофага и погребения в нем позволит получить новые данные об истории некрополя собора, где погребались в основном князья Переславля», — подытожил Седов.