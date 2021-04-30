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12:04 (мск), источник: ТАСС Наука

Археологи обнаружили место погребения наследников Александра Невского

Саркофаги обоих князей предположительно находятся в Спасо-Преображенском соборе Переславля-Залесского.

Источник: Институт археологии РАН

ТАСС, 30 апреля. Российские археологи выяснили, где точно похоронили двух последних правителей Переславль-Залесского княжества — князей Дмитрия Александровича и Ивана Дмитриевича, сына и внука Александра Невского. Об этом пишет пресс-служба Института археологии (ИА) РАН.

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«Два княжеских саркофага находились на одной линии в южной части собора: отец был погребен в восточном углу, в боковой части алтаря, а сын — в западной части, тоже престижной и важной южной части храма», — объяснил руководитель Архитектурно-археологического отряда ИА РАН Владимир Седов.

Открытие археологи совершили во время раскопок на территории Спасо-Преображенского собора — одного из древнейших белокаменных храмов домонгольской Руси. Его построили в Переславле-Залесском еще в правление Юрия Долгорукого. Впоследствии он пережил несколько крупных перестроек.

Одна из них проходила в 1891—1894 годах. Тогда затерялись надгробные плиты, которые указывали на место захоронения князей Дмитрия Александровича и Ивана Дмитриевича — непосредственных потомков Александра Невского. Поэтому историки не знали, где точно находятся усыпальницы последних правителей Переславль-Залесского княжества — кроме того, что они были расположены в юго-западной и юго-восточной частях храмового комплекса.

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Долгое время ученые считали, что останки князей покоятся в юго-западной части собора. В 1939 году советские археологи обнаружили там деревянный гроб и каменный саркофаг. Раскопки 2014-го и 2020 годов показали, что все было не так: останки сына Александра Невского на самом деле оказались в юго-восточной части собора. Там ученые обнаружили саркофаг, вырубленный из цельного куска камня.

В пользу этого говорит сразу несколько факторов: например, по стилю изготовления он похож на усыпальницы времен домонгольской Владимиро-Суздальской Руси, а также на гробницу его сына Ивана Дмитриевича, после смерти которого Переславское княжество было присоединено к Московскому.

Кроме того, археологи обнаружили в северной части храма еще один каменный саркофаг. Его происхождение и предназначение пока остается неизвестным. Единственное, что пока выяснили ученые — это то, что он относится ко второй половине XV века или к началу XVI века.

«Этот каменный гроб, возможно, был последним пристанищем одного из воевод Переславля уже московского периода. Находка антропоморфного цельнокаменного саркофага и погребения в нем позволит получить новые данные об истории некрополя собора, где погребались в основном князья Переславля», — подытожил Седов.

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