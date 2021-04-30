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13:42 (мск), источник: BFM.ru

Путин присвоил пятерым россиянам звания Героя Труда

Это второе по статусу звание после Героя России.

Источник: РИА "Новости"

Еще пятеро россиян удостоены звания Героя Труда. Указ президента Владимира Путина опубликован на сайте Кремля. Отмечается, что таким образом отмечены «особые трудовые заслуги перед государством и народом».

Золотые медали получат капитан-наставник Геннадий Антохин из Владивостока, тракторист Александр Бондаренко из Ростовской области, худрук детской школы искусств из Дагестана Мурад Кажлаев, управляющий директор «ОДК-Сатурн» из Ярославской области Виктор Поляков и машинист крана из Кемеровской области Людмила Суслякова.

Звание Героя Труда учредили в России в 2013 году. По статусу оно считается вторым после Героя России.

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