13:42 (мск), источник: BFM.ru
Путин присвоил пятерым россиянам звания Героя Труда
Это второе по статусу звание после Героя России.
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Еще пятеро россиян удостоены звания Героя Труда. Указ президента Владимира Путина опубликован на сайте Кремля. Отмечается, что таким образом отмечены «особые трудовые заслуги перед государством и народом».
Золотые медали получат
Звание Героя Труда учредили в России в 2013 году. По статусу оно считается вторым после Героя России.