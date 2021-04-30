12:55 (мск), источник: Известия
Минутное дело: один день из жизни крымского пожарного
Что происходит в части перед сигналом тревоги.
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Профессиональный праздник работников пожарной охраны отмечается в России ежегодно 30 апреля. В этот день в 1649 году царь Алексей Михайлович подписал «Наказ о Градском благочинии», который вводил в Москве постоянное, круглосуточное дежурство пожарных дозоров. Как сейчас проводят свой день крымские пожарные — в фотогалерее «Известий».